Praktische Tipps zur Interpretation von Jobanzeigen gibt es in dem Projekt „Perspektive Wiedereinstieg – Bremen“ am Mittwoch, 9. März, zwischen 10 und 12 Uhr bei Frauen in Arbeit und Wirtschaft (FAW) an der Knochenhauer Straße 20-25. Die Teilnahme ist kostenlos, um telefonische Anmeldung wird allerdings unter den Telefonnummern 6937-23 und -22 oder per E-Mail an eine der folgenden Adressen gebeten: christiane.goertz@pwe-bremen.de oder annette.koch@pwebremen.de.

