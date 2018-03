Unter dem Motto: "Schauen, fühlen, sich erinnern" ist das Publikum aufgefordert, sich alles anzugucken und alles anzufassen. Ein alter Koffer quillt über vor Stoffresten, Cord ist darunter, Seide und auch Tüll. An den Wänden hängen Bilderrahmen mit Stoffen, daneben sind ganz persönliche Erinnerungen zu lesen, die damit verbunden werden. Ein weißer, bestickter Kragen lässt jemanden an ein Konfirmationskleid denken, ein Fell aus Polyester an den geliebten Teddy aus Kindertagen.

"Das kann man richtig zuordnen, dass bestimmte Farben und Muster auch an bestimmte Zeit erinnern", sagt Gabriele Holdorf von der "Fachstelle Alter" der Evangelischen Kirche. Sie hat die Ausstellung nach Bremen geholt. Entstanden ist "ErinnerungsStoff" im vergangenen Jahr während des ökumenischen Kirchentages in München. Das Seniorenwerk der Freikirchlichen Gemeinden hat über 200 Geschichten zu verschiedensten Stoffresten gesammelt. Noch auf dem Kirchentag hat man damit begonnen, aus diesen Stoffen einen Wandteppich zu nähen. Weitere Stoffe und ihre Geschichten kamen in Bilderrahmen.

Wahrnehmen und schätzen

Viele Stoff-Geschichten sind noch übrig und warten darauf, weiterverwendet zu werden. Auch hier in Bremen können Besucherinnen und Besucher der Ausstellung den Stoffkoffer durchwühlen und ihre ganz persönlichen Erinnerungen und Assoziationen zu bestimmten Stoffen niederschreiben. Auf diese Weise wächst die Ausstellung weiter. Wichtig ist es, die eigenen Erinnerungen - ob fröhliche oder traurige - wahrzunehmen und zu schätzen. "Auch dafür zu sorgen, dass solche Erfahrungsschätze nicht verloren gehen", sagt Gabriele Holdorf, weil "wir in unserer schnelllebigen Gesellschaft das Problem haben, dass alles so schnell vorbei ist und wir Erinnerungen gar nicht sammeln und aufschreiben, wie das früher passiert ist."

Schon während der Ausstellungseröffnung - es sind ausschließlich Frauen gekommen - tauschen sich die Besucherinnen rege aus. Der eine oder andere Stoff erinnert sie an vergangene Tage, bestimmte Begebenheiten oder daran, wie wertvoll Stoffe früher noch waren - und dass Konfirmationskleider noch verliehen wurden. "Auch als ich den Koffer auf der Seniora gesehen habe, fand ich: So etwas ist einfach was Wunderschönes. Was zum Anfassen was zum Gucken", erzählt Renate Kösling , die die Senioren-Messe besucht hatte. Sie war begeistert, als die Anfrage kam, die Ausstellung in der Volkshochschule zu zeigen. "Ich glaub schon, dass das Neugier weckt", sagt sie.

Der Stoffkoffer der Ausstellung "Erinnerungsstoff" kann auch für Biografiearbeit genutzt werden. Gruppen haben die Möglichkeit, dafür kostenfrei einen Raum in der Volkshochschule zu buchen. Nach Terminabsprache kann diese Biografiearbeit auch in Zusammenarbeit mit der "Fachstelle Alter" der Bremischen Evangelischen Kirche laufen.

Die Ausstellung "Erinnerungsstoff. Alte Stoffe erzählen Geschichten" ist noch bis Donnerstag, 27. Oktober, in der Volkshochschule im Bamberger-Haus, Faulenstraße 69, zu sehen, montags bis freitags täglich von 9 bis 18 Uhr. Die Besichtigung ist kostenlos. Fragen und Informationen beantwortet Gabriele Holdorf von der Bremischen Evangelischen Kirche unter Telefon 3461515 oder per Mail (holdorf.forum@kirche-bremen.de). Raumanfragen können an Renate Kösling von der Volkshochschule gestellt werden, unter Telefon 36159522 oder per Mail an die Adresse

renate.koesling@vhs-bremen.de.