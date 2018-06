Julia von Wild (links) und Kathrin Bahr wagen einen Neuanfang. Die beiden La-Strada-Managerinnen haben sich selbstständig gemacht. (Roland Scheitz)

VON LIANE JANZ

Östliche Vorstadt. "Ich habe mich einfach in das Festival verliebt", sagt Kathrin Bahr, und ihre Augen glänzen noch immer, wenn sie über das internationale Straßenzirkusfestival La Strada spricht. Schon während ihres Studiums hat sie als Freiwillige bei der Organisation mitgeholfen. Nach dem Hochschulabschluss übernahm sie die Öffentlichkeitsarbeit bei La Strada und organisierte vom Theaterkontor an der Schildstraße aus die Programme. Nach sieben Jahren hat sie ihren Hut genommen, um zusammen mit ihrer Kollegin Julia von Wild, die das Straßenzirkusfestival bis zum Winter geleitet hat, eigene Wege zu gehen.

Schon vor zwei Jahren haben sie ihre Agentur "Zweifellos" gegründet, mit der sie Straßenzirkusfestivals auch in anderen deutschen Städten organisieren möchten. Gelungen ist das bereits in Norderstedt, wo ihr "Park Perplex" an Pfingsten so gut ankam, dass sie einen Folgeauftrag sichern konnten. Mit ihrem "La Strada on tour. Straßenzirkus unterwegs" sind sie in diesem Jahr noch in Rotenburg an der Wümme zu Gast.

Im Laufe der Jahre bei La Strada habe sie immer häufiger Anfragen bekommen, andere in Sachen Straßenzirkus zu beraten, sagt Kathrin Bahr. "Darstellende Kunst findet immer mehr auf der Straße statt." Und so lag es nahe, dass sie und Julia von Wild tiefer einsteigen. "Für andere Städte entwickeln wir neue Konzepte und denken uns andere Namen aus", sagt Kathrin Bahr, die im Peterswerder mit einem Straßenkünstler zusammenlebt. Außerdem hätten sie und Julia von Wild im Laufe der Jahre viele Kontakte zu Straßenkünstlern gesammelt, die sie nun nicht nur bei ihren eigenen Festivals einsetzen, sondern auch an andere Veranstalter vermitteln.

Straßenzirkus sei in Deutschland noch sehr unterentwickelt, meint Kathrin Bahr. Aufgrund der Förderung der Spielhäuser gebe es wenige fahrende Ensembles. In Ländern wie Frankreich oder den Niederlanden habe sich dagegen in den vergangenen Jahrhunderten eine blühende, bunte Straßenzirkuskultur entwickelt.

Bis Juni hat Kathrin Bahr noch parallel für ihre eigene Agentur und für La Strada gearbeitet. Das Programm für die diesjährige La Strada hat sie noch abgeschlossen, dann hat sie ihren Posten an Frederieke Radtke übergeben – wenn auch schweren Herzens – und jetzt will sie sich ganz ihrer Agentur widmen. Wo die beheimatet sein soll, ist noch unklar. Bahr und von Wild suchen erst mal ein passendes Büro. Klar ist schon, dass sie bereits an "La Strada unterwegs" in Rotenburg an der Wümme arbeiten, einer Kooperation mit der Stadt Rotenburg und der ortsansässigen Kulturinitiative. "Wir müssen noch das Programm abschließen", sagen die beiden. Vom 31. August bis 2. September soll Rotenburg Kopf stehen. Schon vom 16. bis 19. August wird die Breme Altstadt zur Bühne. Und wer im Juli Straßenzirkus sehen will, ist an den Dienstagen 10. und 17. Juli um 20 Uhr vor der Schaulust am Güterbahnhof richtig. Künstler probieren dort neue Nummern aus, mit denen sie auf eine Drei-Städte-Tournee gehen. Am Dienstagabend, dem gelungenen Auftakt, mischten sich dort auch Kathrin Bahr und Julia von Wild unter die Zuschauer (Bericht folgt am Montag). In der Schaulust werden, weil am Leibnizplatz gebaut wird, am 18. und 19. August auch die Galas von "La Strada" laufen. Der Vorverkauf hat begonnen.

Der Vorverkauf für La Strada: Karten für die Galas am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. August, um 20.30 Uhr in der Schaulust am Güterbahnhof gibt es in den Thalia-Buchhandlungen in der Obern- und der Sögestraße und unter Telefon 74007. Die Karten kosten 28, ermäßigt 21 Euro. Die Website heißt www.strassenzirkus.de. Infotreffen für La-Strada-Engel am Montag, 9. Juli, um 19.30 Uhr im Theaterkontor, Schildstraße 21. Anmeldung erbeten unter Telefon 70 65 82.