Im Theater und an Schulen hat Claudia Strauß schon gearbeitet. Jetzt ist sie im Bürgerhaus Weserterrassen für Kinder- und Jugendarbeit zuständig. (Walter Gerbracht)

Östliche Vorstadt. Offen und fröhlich wirkt Claudia Strauß. Wenn sie von ihren Aufgaben und Plänen im Bürgerhaus Weserterrassen spricht, sieht man ihr die Freude über ihren neuen Job an. Begeistert berichtet die neue pädagogische Mitarbeiterin, was sie alles im Bürgerhaus Weserterrassen erreichen möchte und welche neuen Angebote sie für Kinder und Jugendliche geplant hat. Die Sozial- und Theaterpädagogin hat viele Ideen und jede Menge Erfahrung.

Seit April arbeitet Claudia Strauß aus dem Steintor jetzt im Bürgerhaus Weserterrassen. Sie freut sich über ihre neuen Aufgaben. Das Bürgerhaus Weserterrassen habe sie immer schon toll gefunden, sagt sie. Es habe sie gereizt, wieder einmal in einem Kulturbetrieb zu arbeiten, und das mit Jugendlichen auf freiwilliger Basis. Irgendwie verbinden sich dort ihre vorherigen Tätigkeiten.

Claudia Strauß hat Sozialpädagogik in Bremen studiert. "Ich habe eigentlich immer Theater gemacht", sagt sie. So kam es, dass sie etwas später auch noch Theaterwissenschaften in Köln studierte. Am Schnürschuh-Theater im Buntentor und am Bremer Theater hat sie schon mit Jugendlichen gearbeitet, nahm mit ihnen an zahlreichen Treffen teil und gewann mit den Jugendlichen vom Bremer Theater zwei Mal den Jugendpreis "Dem Hass keine Chance" der Landeszentrale für politische Bildung. Zuletzt arbeitete Claudia Strauß neun Jahre an der Oberschule Carl-Goerdeler-Straße, wo sie mit den Schülern zahlreiche Stücke aufgeführt hat. Sie führte Regie und inszeniert Stücke für Erwachsene und Kinder.

Romeo und Julia in den Ferien

"Wir werden zu dem Stück ,Romeo und Julia’ arbeiten", berichtet Claudia Strauß vom geplanten Sommerferienworkshop für Jugendliche ab 16 Jahren. Zwei Tage lang wird zu dem Theaterstück von William Shakespeare improvisiert, werden Textpassagen und Dialoge erarbeitet. Claudia Strauß will "nicht das Übliche" machen. Die Jugendlichen sollen fühlen, wie es ist, Theater zu machen, wie man sich mit Musik und Bewegung, seinem Körper und seiner Stimme ausdrückt. "Vielleicht kann man auch einen Dialog ruhig tanzen", überlegt Claudia Strauß.

"Ich fände es toll, wenn wir eine Partnerschule finden, die sich mit dem Bürgerhaus verbindet", sagt sie. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Bremer Schulen und dem Bürgerhaus Weserterrassen werde angestrebt. Schulen könnten Partnerschule werden oder auf einzelne Angebote zugreifen. Beispielsweise auf das Unterrichtsprojekt "Poetry Slam", in dem Schülerinnen und Schüler lernen, eigene Texte zu schreiben und vorzutragen.

In Kooperation mit der Bremer Stiftung "Gib Bildung eine Chance" hat Claudia Strauß den Projekttag "Anders Lernen" entwickelt. Zwischen Mitte Oktober und Mitte März können Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer neunten Klasse im Bürgerhaus Weserterrassen arbeiten: "Zivilcourage erlernen" mit Erziehungswissenschaftlerin Christel Morghen von der Initiative "Tu was! Zeig Zivilcourage!", "Soziale Medien" mit dem Initiator der Socialbar, Claas Hanken, "Bewegung und Tanz", geleitet von Tanzchoreograf Arton Veliu, oder die szenische Interpretation von Hamlet mit Claudia Strauß selbst.

Die Pädagogin ist zukünftig im Bürgerhaus Weserterrassen auch für die Ausstellungen verantwortlich. Momentan kann sie diese Aufgabe aber ganz entspannt angehen, denn ihre Vorgängerin, Johanna Tammen, hat bereits bis Mitte nächsten Jahres Künstler verpflichtet. Es ist ein neuer Aufgabenbereich für Strauß, aber sie war schon immer kunstinteressiert und malt auch. Außerdem ist sie der Ansicht, dass auch diese Aufgabe sich mit der Jugendarbeit verbinden ließe. Zum Beispiel können Schulen im Bürgerhaus ausstellen.

Jetzt, da die Sommerferien vor der Tür stehen, hat Claudia Strauß etwas im Angebot. Von Montag, 23. Juli, bis Freitag, 27. Juli können Jugendliche ihr "Abenteuer Bremen" erleben: das Planetarium oder das Universum erkunden, im Geschichtenhaus vorbeischauen oder die Jugendfarm in Habenhausen zur Tierfütterung besuchen. Wer sich schnell anmeldet, kann noch an der Ferienfahrt teilnehmen. Einige wenige Plätze sind noch frei. Von Sonntag, 5. August, bis Freitag, 10. August, fahren Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren nach Spiekeroog. Claudia Strauß macht natürlich auch noch nach den Ferien Programm im Bürgerhaus: "Jugendliche, kommt!", sagt die Neue.

Es gibt noch freie Plätze bei "Abenteuer Bremen": Montag, 23. Juli, bis Freitag, 27. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Ferienfahrt nach Spiekeroog für Kinder von 9 bis 13 Jahren: Sonntag, 5. August, bis Freitag, 10. August. Die Fahrt kostet 280 Euro. Es gibt noch Restplätze. Der Sommerferienworkshop "Romeo und Julia" läuft am Donnerstag, 23. August, und Freitag, 24. August, jeweils von 11 bis 15 Uhr. Die Teilnahme daran ist kostenlos. Informationen zu allen Angeboten beim Bürgerhaus Weserterrassen unter 54949-0 oder per E-Mail an c.strauss@weserterrassen.com.