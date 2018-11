Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Studie untersucht Fein- und Grobmotorik

Xik

Horn-Lehe. Für eine Studie suchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Uni Bremen Kinder und Jugendliche zwischen neun und 14 Jahren, die fein- oder grobmotorische Schwierigkeiten haben. Es geht um Fragen wie: Können Kinder, die schlecht werfen oder fangen, vielleicht nicht richtig sehen? Wie steht es mit Schwierigkeiten beim Zeichnen oder Basteln? Sind Wahrnehmungsstörungen daran schuld? Diese möglichen Zusammenhänge will das Zentrums für Klinische Psychologie und Rehabilitation (ZKPR), Grazer Straße 2a, überprüfen. Die Kinder und Jugendlichen werden allein getestet, und das Ganze dauert insgesamt zwei Stunden. Bei Interesse oder Fragen steht Lina Werpup unter der Telefonnummer 218-68617 oder per E-Mail über die Adresse an Lwerpup@uni-bremen.de zur Verfügung.