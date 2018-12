Das imposante Industriedenkmal mitten im Findorffer Grün ist nicht nur eines der ungewöhnlichsten Museen der Stadt. Und eine beliebte Kulturstätte. Rund 5500 Besucher seien es 2015 gewesen, sagt Dieter Voigt, der Vorsitzende des Vereins „Altes Pumpwerk“. Das ­Motto für die kommenden Monate lautet „Kultur trifft Technik“.

Am Freitag, 23. September, um 20 Uhr kann klassikinteressiertes Publikum wieder die hervorragende Akustik der historischen Maschinenhalle genießen. Artem Yasynskyy, Konzertpianist von Weltrang, hat sein aktuelles Programm „Abschied vom Sommer“ genannt. Zu hören gibt es von ihm unter anderem Sonaten von Scarlatti, Preludes von Debussy, Stücke von Jehan Alain, Werke von Eric Satie und die „Sonatine pour piano“ von Maurice Ravel. Der vielfach ausgezeichnete Musiker hat jüngst in der New Yorker Carnegie Hall gastiert. In Findorff kosten Karten 16, ermäßigt zehn Euro.

Eine sehr fruchtbare Partnerschaft pflegt das Alte Pumpwerk mit der Hochschule für Künste. Unter der Regie von Gregor Horres zeigen die Studierenden diesmal „Il Mondo della Luna“ von Joseph Haydn. Sie haben die komische Oper aus dem Jahr 1777 als „abgedrehte und aberwitzige Expedition in die unendlichen Weiten der Fantasie“ inszeniert, heißt es in ihrer Vorankündigung. Die Aufführungstermine sind Freitag, 28. Oktober, Sonnabend, 29 Oktober, Freitag, 4. November, und Sonnabend, 5. November, um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Musikalisch auf den Winter einstimmen wird das „Hanse Swing Project“ sein Publikum am Mittwoch, 30. November, ab 20 Uhr. „Wintertime – Swingtime!“ lautet die Devise. Die Stationen aus dem musikalisch-meteorologischen Kalender des Quintetts heißen zum Beispiel „Blue Skies“, „Summertime“ oder „Autumn Leaves“. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt zehn Euro.

Als Gästeführer nimmt Pago Balke unter dem Motto „Shit Happens“ wieder sein Publikum mit in die städtische Unterwelt und berichtet von der römischen Toilettenkultur und von Untiefen der Bremer Kanalisation - am Dienstag, 4. Oktober, Donnerstag, 3. November, und Donnerstag, 24. November, jeweils Punkt 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 13, ermäßigt zehn Euro. Die Nachfrage ist erfahrungsgemäß groß, eine frühe Reservierung darum empfehlenswert.

Acht Jahrzehnte lang wurden im Pumpwerk an der Salzburger Straße Abwässer gesammelt. Nach der Stilllegung Mitte der 1990er-Jahre rettete ein eigens gegrün­deter Verein echter Bremer „Abwasser-Veteranen“ die industriehistorisch wertvolle ­Anlage vor dem Abriss. Das Museum ist­

am ersten Montag im Monat zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet. Gruppen und Schulklassen können individuelle Termine vereinbaren.

Eine gute Gelegenheit, sich das Pumpwerk anzuschauen, gibt es am Sonntag, 11. September, von 11 bis 18 Uhr am „Tag des offenen Denkmals“, an dem sich auch einige andere Museen beteiligen. Mit einem Kinderprogramm sind die Gastgeber auch gut auf die jüngsten Besucher eingestellt.

Karten für die Kultur im Alten Pumpwerk gibt es bei Nordwest-Ticket im Pressehaus Martinistraße unter Telefon 36 36 36 und an der Abendkasse. Vor den Abendveranstaltungen ist das Museum ab 19 Uhr geöffnet. Der Bus der Linie 26 hält an der Dithmarscher Freiheit und an der Fürther Straße.