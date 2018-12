Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tagesseminar: Das Leben als Kunstwerk

Xkn

Altstadt. "Das Leben als Kunstwerk – biografische Reflexionen anhand von Bildern" lautet der Titel eines Tagesseminars für Erwachsene, das die Kunsthalle Bremen, Am Wall 207, am kommenden Freitag, 3. August, von 10 bis 15 Uhr anbietet. Unter der Leitung von Sonja Bartscherer befassen sich die Teilnehmer mit der Verbindung von Leben und Kunst und gehen der Frage nach, wie sich die eigene Biografie mit einem Kunstwerk in Beziehung setzen lässt. Das Seminar findet im Atelier der Kunsthalle statt und beinhaltet den Besuch der Ausstellung. Weitere Informationen und Anmeldungen sind unter Telefon 32908330 oder auch über das Internet (www.kunsthalle-bremen.de) möglich.