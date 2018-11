Was hat die Welt aus Hiroshima und Fukushima gelernt, fragen sich Kazuhiko Kobayashi aus Tokio, Lars Pohlmeier (Mitte) und Erik Petersen. In der Villa Ichon machten sie deutlich, dass Atomkraftwerke und nukleare Waffen eine unheilvolle Einheit bilden. (Gerbracht)

Altstadt. Eineinhalb Jahre ist das Reaktor-Unglück von Fukushima her. Die deutsche Atompolitik hat danach eine scharfe Kehrtwende gemacht. Auch in Japan scheint es eine "Anti-Atom-Bewegung" zu geben. "Die Demonstrationen waren für japanische Verhältnisse sensationell", sagt Erik Petersen, der Geschäftsführer des Ökologischen Ärztebundes. Doch hat die Menschheit tatsächlich "Lehren aus Hiroshima und Fukushima" gezogen? Darüber sprachen Erik Petersen, Lars Pohlmeier und Kazuhiko Kobayashi in der Villa Ichon.

"Ich denke, weltweit wurde die vollkommen überzogenen Erwartungen an die Atomenergie erschüttert", sagt . Lars Pohlmeier, der europäische Vizepräsident der International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), den Ärzten gegen Atomkrieg. Allerdings ist er auch der Meinung, dass bislang keine Lehre aus Hiroshima bislang gezogen wurde, denn die Atomwaffen wurden nicht abgeschafft. Hinzu komme, dass sich eine große Anzahl an Staaten sich Atomenergie aneigenen wolle, um Atomwaffen bauen zu können.

Nach Darstellung von Erik Petersen befürchten Überlebende aus Hiroshima sogar, dass die Erinnerungen an die Auswirkungen der Atomwaffen mit ihnen sterben und dass so was noch einmal passieren kann. Auch in Deutschland werden zurzeit Atomwaffen gelagert, die permanent modernisiert werden. "Im Vergleich zu heutigen Atomwaffen waren die aus Hiroshima und Nagasaki wie Waffen aus der Steinzeit. Bei einem heutigen Atomwaffen-Einsatz wäre das Ausmaß an Verwüstung und Toten unvorstellbar", sagt Pohlmeier.

Inzwischen wird die Katastrophe von Fukushima offiziell auf menschliches Versagen zurückgeführt. Doch Petersen ist sich sicher, die Technik ist einfach nicht berechenbar. Dabei sei Japan eine hoch industrialisierte Gesellschaft, wenn die Japaner die Technik nicht beherrschten, wer dann?

Während des Weltkongresses in Hiroshima besuchte Lars Pohlmeier auch das Dorf Kawauchi bei Fukushima. Noch heute gebe es dort Sperrzonen mit erhöhter radioaktiver Belastung, die konzentrisch um den Unglücksreaktor verlaufen, erzählt er. Die Evakuierungszone stimme allerdings nicht mit der radioaktiv belasteten Zone überein, da durch Windströme die radioaktiven Partikel nicht konstant in alle Richtungen verteilt würden.

Um die Sperrzone wieder bewohnbar zu machen, wird der kontaminierte Boden abgetragen. Die verstrahlten blauen Säcke aber werden auf freiem Feld gelagert, weil man nicht weiß, wohin damit. Die Einheimischen haben Haus und Hof, Arbeit und Familie verloren und leben in Containern.

Wenn ein Atomkraftwerk außer Kontrolle gerate, habe das zwar schlimme Folgen, es bedeute aber nicht das Ende der Welt, sagt Petersen. "Hinter Atomenergie gibt es noch eine viel dunklere Wolke, und das ist die Katastrophe durch Waffen", sagt Pohlmeier. . Immer wieder verdeutlichen die Experten, dass Atomenergie und Atomwaffen untrennbar zusammen gehören. Man spreche von den teuflischen Zwillingen. "Wenn man auf Atomwaffen verzichten will, muss man auch auf Atomenergie verzichten", sagt Petersen, "meiner Meinung nach sollte man tunlichst vermeiden, das radioaktive Inventar zu vergrößern."

Dabei zielt er sowohl auf Atomenergie und Atomwaffen ab, als auch auf die Strahlenbelastung durch die medizinische Nutzung. Denn es gebe schon genug gesundheitlich belastende Hintergrundstrahlung. Dass Strahlung ab einer gewissen Dosis ungesund ist, darin sind sich die Referenten einig.

Da einige Krankheiten allerdings erst Jahre später auftreten oder die gefährdeten Personen wegzögen, sei eine Langzeitstudie schwierig. "Man kann keine strenge Ursachen-Wirkungskette ziehen", sagt Erik Petersen. Nach der Kernschmelze in Fukushima ist bei vielen japanischen Kindern eine vermehrte Zystenbildung an der Schilddrüse festgestellt worden, denn die Schilddrüse nimmt das radioaktiv verseuchte Jod auf. Daher rät Petersen im Ernstfall zur Einnahme von Jodtabletten. Auf diese Weise wäre die Schilddrüse jodgesättigt und könnte kein verseuchtes Jod mehr aufnehmen.

Vor allem das Thema des Uranabbaus liegt Erik Petersen am Herzen. Das sei der Beginn der nuklearen Kette. "Alle haben Atomkraftwerke, aber wo wird Uran eigentlich abgebaut?", fragt der Mediziner. Unmengen an Gestein müssten bewegt werden, um das gesundheitsschädliche Uran zu fördern. Ureinwohner würden oft gewaltsam vertrieben. Die heiligen Stätten von Naturvölkern glichen später Ruinen, zurück bleibe eine unbewohnbare Landschaft. Das alles habe nichts mehr mit "sauberer und friedlicher Energie" zu tun, macht Petersen deutlich.

"Entweder wir haben den Mut, dass alle abrüsten, oder es kommt dazu, dass immer mehr Atomtechnologie auch militärisch nutzen. Und das ist aus meiner Sicht mit dem Überleben der Menschheit nicht vereinbar", sagt Lars Pohlmeier. "Wenn wir nicht entschiedener erkennen, dass neben der Atomenergiefrage auch die Rüstungsfrage gelöst werden muss, dann werden wir das teuer bezahlen."