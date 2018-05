Beim Theater-Treffen der Bremer Theaterfreunde im Noon im Foyer des Kleinen Hauses, Goetheplatz 1, wird am Montag, 7. März, um 20 Uhr der russischstämmige Franzose Matthieu Svetchine mit den Gästen ins Gespräch kommen. Seit der Spielzeit 2012/13 ist der Schauspieler festes Ensemblemitglied und überrascht das Publikum immer wieder mit der Darstellung besonderer Charaktere. Der Eintritt ist frei. „Ein-Sichten“ gibt es am Dienstag, 8. März, um 18.30 Uhr zu „The Maidenhair Tree & The Silver Apricot“. Im Vorfeld von Schauspiel- und Tanzpremieren laden die verschiedenen Produktionen zu einem Abend mit Texten, Themen und Gesprächen rund um das jeweilige Stück ein und lassen so die Zuschauerinnen und Zuschauer am Probenprozess teilhaben. Jede „Ein-Sicht“ ist dem Stück angepasst: Format und Ort sind variabel. Treffpunkt ist wiederum im Noon im Foyer des Kleinen Hauses. Der Eintritt ist frei.

