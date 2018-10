Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Tipps zu Pressemitteilungen

Bahnhofsvorstadt. Wie sollte eine Pressemitteilung formuliert und gestaltet werden? Welche Anlässe eignen sich für eine Mitteilung an die Presse? Um solche Fragen geht es im Seminar "Wie schreibe ich eine Pressemitteilung?" (Kursnummer: 73-650-M), das die Volkshochschule am Sonnabend, 28. September, von 10 bis 16 Uhr in den VHS-Räumen am Hauptbahnhof, Breitenweg 2, anbietet. Detlev Scheil, Redakteur des STADTTEIL-KURIER, gibt Tipps für eine effektive Pressearbeit – auch bei praktischen Schreibübungen. Das Seminar richtet sich vor allem an ehrenamtliche Pressesprecher von Vereinen, Verbänden, Kultureinrichtungen und anderen Institutionen, die bisher geringe Vorkenntnisse haben. Die Teilnahme kostet 26 Euro. Buchungen unter Telefon 36112345 oder im Internet unter www.vhs-bremen.de.