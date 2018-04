Initiator des deutsch-schwedischen Ukulelenaustauschs ist der Kulturwissenschaftsstudent Jean-Oliver Groddeck. Er verbrachte ein Semester in Sundsvall und schloss sich dort dem Ukulelenorchester von Torbjörn Jonsson, der Tobbe genannt wird, an. Dem Orchester gehören knapp 150 Ukulelenspieler an, 54 von ihnen kommen am Himmelfahrtstag nach Bremen. Zusammen mit den Bremer Ukulelenkollegen werden am Freitag an die 90 Musiker im Gemeindesaal auf der Bühne stehen. Sie spielen bekannte schwedische Lieder, aber auch Stücke vom New Yorker Broadway, den Beatles sowie Shantys.

Das schwedische Ukulelenorchester hat Tobbe Jonsson vor drei Jahren mit einer Handvoll Leuten gegründet. Die Bremer Kollegen fanden sich im April 2011 zusammen, um bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus ein Zeichen zu setzen - und sind danach zusammengeblieben. Rund 30 Mitglieder zählt das Orchester unter der Leitung von Horst Neubert.

Beim Konzert in der Stephanigemeinde soll auch das Publikum mit einbezogen werden, denn das Mitsingen habe in Schweden große Tradition, sagt Ukulelenspieler Jean-Oliver Groddeck. Durch den Konzertabend führt der schwedische Orchesterleiter Tobbe Jonsson. Im nächsten Jahr soll es wieder einen Ukulelenaustausch geben. Dann wollen die Bremer nach Schweden fahren.

Der Eintritt zum Konzert kostet acht, ermäßigt fünf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse. Nähere Informationen sind auf www.bremer-ukulelenorchester.com zu finden.