Sich dem Schrecken des Krieges entziehen – für manche Wehrmachtssoldaten endetet dieser Versuch vor einem Sondergericht. Noch in den letzten Kriegstagen wurden Todesurteile vollstreckt. Aber auch Zivilpersonen, die Soldaten versteckten oder anderweitig die „Wehrkraft“ der Deutschen zersetzten, mussten mit drakonischen Strafen rechnen. Manfred Bannow aus Lübeck schilderte in der Villa Ichon in seinem Vortrag „Wehrkraftzersetzer und Fahnenflüchtlinge in Bremen“ von Bremer Schicksalen. Der Vortrag war Teil der Veranstaltungsreihe „27. Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“.

Lange mussten die Opfer der NS-Militärjustiz auf eine Entschädigung warten – erst ab 1997 wurden die ersten Entschädigungen gezahlt, und erst im Jahr 2002 erklärte der Bundestag die Urteile der NS-Militärrichter für ungültig. Zu den Verurteilten zählten auch die sogenannten „Wehrkraftzersetzerinnen“ und „Wehrkraftzersetzer“. Der Straftatbestand war grundsätzlich mit Todesstrafe bedroht. Er war weit gefasst und ermöglichte eine Vielzahl von Urteilen. Unter den Begriff „Wehrkraftzersetzung“ fiel auch das Zweifeln am „Endsieg“ und Hilfe für desertierte Soldaten. „Deswegen waren unter den Verurteilten viele Frauen, die Soldaten verborgen hatten“, sagt Manfred Bannow.

Für ihn seien alle, die die Wehrpflicht generell oder speziell in der auf Hitler eingeschworenen Wehrmacht verweigert oder sich von ihrer Truppe entfernt hatten, entschädigungswürdig. „Für mich ist das eine Form der Widerstandshandlung und sie haben daher auch einen Anspruch auf Wiedergutmachung und Entschädigung.“

Verurteilte seien zu „Unpersonen“ gemacht worden. „So waren zum Beispiel Todesanzeigen für diese Menschen nicht erlaubt.“ Besonders der weit gefasste Begriff der „Wehrkraftzersetzung“ führte besonders in den letzten Kriegsjahren zu einer Fülle von Verurteilungen. „Und es richtete sich gegen jeden Menschen, der auch nur den leisesten Verdacht erweckte, die Wehrkraft zu zersetzen.“ Denunziationen waren somit an der Tagesordnung. Haftstrafen gab es schon für geringe Vergehen. „Es gab den Bremer Schlosser, der einen Witz über Hitlers Bart gemacht hat – er wurde zu einem halben Jahr Zuchthaus verurteilt“, sagt Manfred Bannow.

In der praktischen Arbeit der Gerichte – vor allem an den eingerichteten Sondergerichten – habe vor allem der Begriff des „Asozialen“ eine große Rolle gespielt. „Das war fast gleichbedeutend mit einem Todesurteil.“ Mildernde Umstände ergaben sich etwa durch vorherige Kriegsauszeichnungen. Das habe den Richtern den Spielraum gegeben, Todesurteile in Haftstrafen umzuwandeln. „Innerhalb eines Unrechtssystems konnten sich die Richter bewegen“, sagt Bannow. Insgesamt aber verurteilte die NS-Militärjustiz Schätzungen zufolge 30 000 Menschen zum Tode.

Manfred Bannow schilderte die Verurteilung von Willi Brunswick und einer Gröpelingerin, die ihm geholfen hatte. „Willi Brunswick war 1940 nach Bremen versetzt worden.“ Er habe dort – so die Anklageschrift – eine Frau kennengelernt und die Nacht bei ihr in der Gröpelinger Heerstraße 353 verbracht. Anstatt zu seiner Einheit zurückzukehren, blieb Willi Brunswick bei ihr wohnen. Er wurde verhaftet und wegen Fahnenflucht zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. „Er bekam nur deswegen nicht die Todesstrafe, weil er von seinen Vorgesetzten als guter Kamerad“ bezeichnet worden sei und das Gericht ihm zu seinen Gunsten unterstellte, er sei der Frau sexuell hörig gewesen. Die Gröpelingerin wurde vom Bremer Sondergericht zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe wegen „Verbrechen nach den Verordnungen des Sonderstrafrechts im Kriege“ verurteilt.

In einem weiteren Bremer Fall führte die Anklage zu einem Todesurteil. „Mathilde Drissen hatte den Wehrmachtssoldaten Heinrich Wehrenberg bei sich aufgenommen.“ Sie sei wegen Aufenthaltsverschweigung, dem Verbergen der Uniform und wegen der Gewährung von Lebensunterhalt von einem Bremer Sondergericht zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden. „Strafmildernd wirkte sich aus, dass das Nazigericht annahm, dass Mathilde Drissen ,dem unheilvollen Einfluss des äußerst minderwertigen Wehrenberg erlegen sei‘“. Heinrich Wehrenberg, ein Vater von zwei Kindern, wurde am 23. Mai 1944 zum Tode verurteilt. Es sollte fast 60 Jahre dauern, bis diese Urteile zu Unrecht erklärt wurden. „Die ganze Frage der Wiedergutmachung ist kein Ruhmesblatt für Deutschland“, urteilt Manfred Bannow.