Die Plakate hängen längst, am Mittwoch geht die Breminale los. (Frank Thomas Koch)

Seit Jahresbeginn verhandelt er mit den Bands. Auf der Flutbühne spielen Gruppen von vier Kontinenten, aber auch Bremer Bands Punk, Rock’n’Roll, Ska, Pop, Funk, Swing, Balkan, Folk, Country, Gospel und Indie-Rock. "Wir haben da rund 25000 Euro reingesteckt", sagt Anselm Züghart, der Geschäftsführer des Lagerhauses, das die Breminale seit 28 Jahren begleitet.

"Unser Konzept ist es, Nachwuchsbands mit etablierten Künstlerinnen und Künstlern auftreten zu lassen. Die müssen allerdings schon eine gewisse Bühnenpräsenz haben", sagt Gerhardy. Diese Bedingung erfüllen die drei Jungs von "Rockabilly Riot" voll und ganz, die als Schulband begonnen haben. Am letzten Tag der Breminale, Sonntag, 14. Juli, werden sie um 16 Uhr die 1950er-Jahre aufleben lassen. Bereits am Mittwoch, 10. Juli, präsentiert "Clubverstärker", ein Verein zur Vernetzung der Bremer Club- und Veranstalterszene, um 20 Uhr "Casting Louis", die beste Schülerband von "Hurricane" 2012.

Nicht von ungefähr steht der Abschlussabend am 14. Juli unter dem Motto "Bremer Seele trifft Tokyo Funk". "Der Top Act des Abends ist um 19.30 Uhr Osaka Monaurail, die derzeit angesagteste Funkband Japans", sagt Wolfgang Gerhardy. Die Neun-Mann-Combo aus Tokio habe sich dem Sound von James Brown verschrieben. Die kolumbianische Band "Doctor Krapula", die am Donnerstag, 11. Juli, um 22.30 Uhr auftritt, setzt sich für die indigene Bevölkerung ihres Heimatlandes ein. Zu den Stammgästen gehört das Ska-Punk-Tanzkommando "Mad Monks", das am Sonnabend, 13. Juli, um 23.30 Uhr auftritt. Zu den Top-Acts zählt für Wolfgang Gerhardy auch das Berliner Dreampop-Duo "Me and my Drummer", das am Freitag, 12. Juli, um 23.15 Uhr, dran ist. "Wir sind ein eingespieltes Team", sagt Gerhardy über seine Leute. Der Zeitplan müsse minutiös eingehalten werden. Zugaben habe er schon berücksichtigt. "Denn wenn überzogen wird, dann trifft das die Band, die zuletzt auftritt und die dann ihr Programm kürzen muss. Das ist dann immer etwas schwierig, wenn das Publikum jubelt und ich den Spielverderber machen muss."