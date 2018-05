Möchte sich nicht darauf festlegen lassen, als transkulturelle Sozialpädagogin Klientinnen zu betreuen, die oder deren Familien aus anderen Ländern stammen: Diren Yeçil arbeitet seit November im Mädchenhaus. (Scheitz)

Bahnhofsvorstadt. Seit November ist Diren Yesil Mitarbeiterin beim Mädchenhaus. Damit hat die Beratungsstelle für Mädchen, die Erfahrung mit physischer oder psychischer Gewalt gemacht haben, eine weitere Barriere abgebaut, denn die 32-jährige Diren Yesil spricht neben Deutsch und Englisch auch Türkisch, Kurdisch und Arabisch. Eine Ansprechpartnerin allein für Mädchen und junge Frauen, die mit der deutschen Sprache noch Schwierigkeiten haben, will sie aber nicht sein.

Vor allem bei Behörden sei es oft so, dass sich die Migrantin um die Migrantinnen kümmert und die Deutsche um die Deutschen. "Das ist total falsch", sagt Diren Yesil. Wer wirklich einen Austausch und Integration anstrebe, müsse das ganz anders händeln. "Es ist wichtig, dass sich die Deutschen mit den Problemen der Migranten auseinandersetzen, und umgekehrt." Dann könne man viel voneinander lernen und sich besser verstehen. Das Wort "Migrant" – in welcher Geschlechtsform auch immer – mag Diren Yesil nicht. Menschen, die ihre Wurzeln in anderen Regionen der Welt haben, nennt sie transkulturell.

Einen transkulturellen Mitarbeiter auf andere transkulturelle Menschen anzusetzen, müsse nicht automatisch heißen, dass die beiden sich verstehen, betont die Sozialpädagogin. Neben der Kultur komme es immer auch auf die Erfahrungen an, die jeder Mensch gemacht habe und die ihn prägen.

Diren Yesil ist im Osten der Türkei zur Welt gekommen. Von Kindesbeinen an hatte sie in dreierlei Hinsicht mit Ausgrenzung und Diskriminierung zu tun. Sie ist Kurdin, wurde Zeugin von ethnischen und religiösen Konflikten zwischen Türken und Kurden und lebte als Mädchen in einem Land, in dem damals Jungen wesentlich mehr wert waren. Zu Hause wurde Kurdisch geredet, in der Schule ausschließlich Türkisch. "In der Öffentlichkeit durften wir kein Kurdisch sprechen." Diese Konflikte, die ihre Herkunft und ihr Geschlecht mit sich brachten, inspirierten sie. "Sie haben mein Interesse geweckt, sozialpolitische Prozesse zu verstehen."

Nach dem Schulabschluss ging Diren Yesil nach Istanbul, wo sie Kulturwissenschaft und Soziologie studierte und sich Frauenorganisationen und einer kurdischen Partei anschloss. Vor acht Jahren kam Diren Yesil nach Deutschland, und sie hat an der Universität Bremen ein Masterstudium in Sozialpolitik absolviert. Die Zeit zwischen ihrer Ankunft und dem Beginn des Studiums nutzte sie, um Deutschland auf ihre Art kennenzulernen. "Ich wollte mich als Frau, als Migrantin und als Kurdin in Deutschland erst mal verstehen und herausfinden, wie das politische System ‚Migrantin‘ definiert", sagt sie. Sie engagierte sich bei verschiedenen Organisationen sowohl an der Uni, wie beispielsweise dem Autonomen Feministischen Referat, und in einer Flüchtlingsorganisation. Außerdem arbeitete sie als Sozialtrainerin im Jugendstrafvollzug. Auch dort habe man die Jugendlichen in Gruppen mit und ohne Migrationshintergrund geteilt und ihr ausschließlich die Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund zuweisen wollen, sagt sie. Das habe sie abgelehnt und dann mit beiden Gruppen gearbeitet.

Bevor sie zum Mädchenhaus kam, hat Diren Yesil bei einer Organisation für Familienhilfe gearbeitet. "Da hab ich gemerkt, dass mein Interesse sich mehr an Jugendliche richtet", sagt sie. Sie habe während ihres Engagements Defizite in der transkulturellen, feministischen Mädchenarbeit festgestellt, und hofft nun, dass ihr das Mädchenhaus die Grundlagen bietet, daran etwas ändern zu können. Allerdings hat sie im Mädchenhaus nur 22 Stunden in der Woche Zeit dafür. Für mehr fehlt das Geld. Die Zeit, die sie hat, nutzt sie für die Beratung. Zeit, Kooperationen mit transkulturellen Vereinen aufzubauen, hat sie schlicht nicht. Dabei ist es ihr ein Bedürfnis für mehr Verständnis zu sorgen.

Neben ihrer Arbeit beim Mädchenhaus engagiert sich Diren Yesil auch in einer kurdischen Fraueninitiative. Sie ist eine Lernende – auch wenn sie schon sämtliche schulische Stationen absolviert hat. Sie will mit anderen Frauen zusammen eine Gesellschaft schaffen, in der alle die gleichen Rechte haben. Dafür versucht sie, so viel Wissen in sich aufzusaugen, wie geht, verschiedene politische und gesellschaftliche Systeme – wie beispielsweise das deutsche – kennenzulernen und ihre Lehren daraus zu ziehen. Wenn sie das Gefühl hat, genug gelernt zu haben, will sie in die Türkei zurückkehren und sich dort für einen Umbruch der Gesellschaft stark machen.