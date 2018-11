Darunter sind "Klassiker" wie zum Beispiel Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Aber auch in den Vorjahren beliebte und früh besetzte Berufe, wie Koch/Köchin und Friseur/in sind noch dabei. Das Handwerk und der Bereich technische Berufe bietet ebenfalls eine Vielzahl noch offener Ausbildungsmöglichkeiten: Maler, Glaser, Fliesenleger, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Werkstoffprüfer und Packmitteltechnologe/-technologin. Götz von Einem, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bremen:"Der Ausbildungsmarkt ist im Wandel. Damit steigen auch die Chancen der etwas schwächeren Schüler. Allerdings nur, wenn sie mit einer perfekten schriftlichen und persönlichen Bewerbung bei zukünftigen Ausbildungsbetrieben punkten können." Von Einem rät allen Jugendlichen, die für dieses Jahr noch keine Ausbildung gefunden haben, oder aus scheinbarem Mangel an Alternativen erst einmal weiter zu Schule gehen wollen, sich mit der Berufsberatung in Verbindung zu setzen.

Einen Termin bei der Berufsberatung gibt es unter Telefon 01801/555111 (Festnetzpreis 3,9 Cent/Minute, Mobilfunkpreis 42 Cent/Minute).