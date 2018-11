Heike Schumacher und Imker Heiner Lenz mit Waben der Dobben-Bienen. (Scheitz)

Die beiden Völker – mit insgesamt 80 000 Bienen – haben laut BUND im Umkreis von zwei bis drei Kilometern Nektar von Kastanien, Weißdorn und Linde gesammelt. Der Waller Imker Heiner Lenz hat den Honig geschleudert, und 16 Kinder und Erwachsene aus Bremen durften ihm dabei helfen. Sie haben dem Produkt auch einen Namen gegeben: "Viertelgold".

Der Imker und seine Helfer entdeckelten die Waben, wie es in der Fachsprache heißt, sie schleuderten den Honig, füllten ihn ab und wogen das Ganze: 88 Kilo des bernsteinfarbenen Brotaufstrichs sind zusammengekommen. Zum Vergleich: Die 80 000 Bienen, die auf den Domarkaden zu Hause sind, haben Nektar für 30 Kilo Honig gesammelt. Beim Bibelgartenfest am Sonntag, 18. August, wird er verkauft.

Der 62-jährige Imker Heiner Lenz, der auch auf dem Markt an der Wartburgstraße mit einem eigenen Stand vertreten ist, erklärte den Kindern und Erwachsenen beim Schleudern im Viertel einiges über das Leben der Bienen und versuchte sie für die Imkerei zu begeistern. Als Nebenprodukt wurden auch Lippenbalsam aus Bienenwachs und dem hauseigenen Honig hergestellt und Etiketten für Honiggläser.

Die Biologin Heike Schumacher leitet das BUND-Projekt "Bremen blüht auf", und dazu gehören die Völker am Dom und am Dobben. Die Dombienen und die BUND-Bienen beweisen, dass Bienenhaltung in dicht besiedelten Gebieten möglich ist, vor allem, weil dort kaum Insektengift zum Einsatz kommt. Ein Ziel des Projektes ist, dass in Bremens öffentlichen Grünanlagen in Zukunft mehr blühende Pflanzen zu sehen sind – wie am Rembertikreisel.

Mit der Aktion will der BUND auf die Gefährdung von Honigbienen, Wildbienen und Schmetterlingen aufmerksam machen, die Pflanzen bestäuben und einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Natur und zur Landwirtschaft leisten. Gleichzeitig sind Bienen und mit ihnen andere Insekten durch die industrielle Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden bedroht.

Gegen eine Spende gibt der BUND die Hausmarke "Viertelgold" in seiner Geschäftsstelle, Am Dobben 44, ab. Weitere Auskünfte gibt Diplom-Biologin Heike Schumacher, Telefon 7900256, heike.schumacher@bund-bremen.net.