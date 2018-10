Käptn Pohl steuert sein Schiff durch die Sangesfluten: Die Männer des Chor Don Bleu als Shanty Chor Don Bleu.

Östliche Vorstadt. Wie sagt man doch so schön? Zu Hause ist da, wo sie dich reinlassen müssen. Rein wollten viele beim Heimatabend von Blaumeier, und manche brauchten Glück. Die Warteliste war lang, die Konzerte des Chor Don Bleu in den Weserterrassen wieder einmal ausverkauft. Auch wenn es kein Waller Heimspiel war, fühlten sich die Sängerinnen und Sänger und ihr Publikum so wohl wie bei Muttern.

Auch wenn nicht jede Mama in Bremen zu Hause ist und man es den Leuten nicht ansieht. "Dortmund (Do), Recklinghausen (Re), Minden (Mi)", erklomm Chorleiter Walter Pohl die Tonleiter und animierte Wahlbremer dazu, sich zu outen. Als Erste landete eine Recklinghauserin bei ihm auf dem Sofa, Annelie aus dem Fesenfeld, gefolgt von Birgit aus Siegen und Werderfan Eva, einer gebürtigen Hannoveranerin. Alle drei, keine Frage, lieben Bremen, selbst wenn manchmal zu wenig Schnee und dann wieder zu wenig Tore fallen.

Die Frauen des Chor Don Bleu wissen, was eine Seemannsbraut will, was ein guter Junge seiner Mutter auf keinen Fall zumuten darf, und wenn er noch so in der Pubertät steckt, und wie sich Heimat anhört.FOTOS: WALTER GERBRACHT

Aus der Perspektive eines Klangkörpers sei Heimat ja ein zentraler Topos, schwadronierte Walter Pohl und verfütterte ein paar Floskeln über Identität und frühe, prägende Sozialisationserfahrungen an die Pädagogen im Saal. "Wir Norddeutschen haben ja alle bei Windstärke 10 auf einem viermastigen Windjammer das Licht der Welt erblickt", raunte er und ging ab, um in einem bretonischen Fischerleibchen und einem roten Wikingerskalp aus der Tiefe der Kulissen wieder aufzutauchen.

Das ganze Ensemble war in Leichtmatrosenklamotten geschlüpft, der "Shanty Chor Don Bleu" war geboren. Hoch schlugen die Wellen der Witze und der Heimatparodie. "Hey, hey, haul away", tönte der Chor Don Bleu, und Esther Koeppel aus Walle legte ein beachtliches Solo hin. Auch die anderen Solistinnen und Solisten kamen a cappella aus: eine klagende Irene Luxem aus Walle ("Pubertät"), der stets coole Kevin Alamsyah aus der Vahr ("I feel good"), der lakonische Albrecht Lampe aus dem Viertel ("Badebüx") und der brillant-stoische Bernd Niemeier aus der Neustadt ("Kiss"), von Walter Pohl als "Konifere" von der Fakultät für den Austausch von Körperflüssigkeiten aufs Sofa gebeten.

Auch der Sänger Heinrich Pohl war als Experte gefragt. Sein Bruder, Gastgeber und Chorleiter, stellte ihn als Etymologen vor. "Ihr Wissen zollt mir so viel Respekt ab, dass ich Ihnen unmöglich das Du anbieten kann", bekannte Walter Pohl und erntete ein ungerührtes "Sehr gut". Heinrich Pohl ließ den Talkmaster weiter plaudern: "Der Name Pohl, ein schöner Name, leitet sich von so schönen Worten ab wie Polizei, Polynesien oder Polygamie. Was sagen Sie als Fachmann dazu?" Heinrich Pohl: "Polen." Und was bedeutet der Vorname Heinrich? "Heinrich", sprach der Fachmann, "ist der, der die Heimat bereichert oder sich an der Heimat bereichert." Weise Worte von Pohl zu Pohl.

Heimat, folgerte der Chorleiter, das ist bei den einen die Kindheit, bei den anderen die Jugend, der erste Kuss, etwas Leckeres zu essen, das Fußballstadion, das selbst gewählte Zuhause. Vielleicht auch der Saal bei einem Blaumeierkonzert. Ein Ort zum Wohlfühlen, wo mich irgendjemand versteht. "Da, wo mein Kaffee dampft, da bin ich unverkrampft", haben zwei Darstellerinnen von "Emden Außenhafen" gesungen. Neun wahre Worte. Darauf einen Kaffee im Use Akschen Grill!

Die neue CD "Chor Don Bleu" in blauer Hülle, das auch das Solo "Leila" von Andreas Haufe aus dem Viertel enthält, kommt am 8. Dezember in den Handel und kann schon jetzt beim Blaumeier Atelier, Travemünder Straße, bestellt werden. Sie wird 15 Euro kosten und auch im Ostertorbuchladen im Fehrfeld zu haben sein. Näheres unter Telefon 39 53 40 und auf www.blaumeier.de.