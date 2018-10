Vive Paris: Christopher Boye und sein Vater Thomas Behrens-Boye aus Habenhausen haben in der französischen Hauptstadt Fotos gemacht und stellen sie jetzt gemeinsam im Ostertor aus. (Walter Gerbracht)

Ostertor. Wer an Paris denkt, hat automatisch die Postkartenmotive vom Eiffelturm, dem Louvre oder der Notre Dame vor dem inneren Auge. In der französischen Hauptstadt verschmelzen historische Bauwerke mit modernen und verleihen der Stadt an der Seine einen einzigartigen Charakter. Wie der Louvre, der im 17. Jahrhundert erbaut wurde, mit der gläsernen Pyramide davor, die 1989 eröffnet wurde. "Es ist wie eine Kommunikation zwischen neuer und alter Architektur", sagt Thomas Behrens-Boye aus Habenhausen.

Während es an der Weser vergleichsweise hanseatisch ruhig zu geht, scheint Paris nie still zustehen. "Ich habe entdeckt, wie unterschiedlich die deutsche und französische Kultur ist. Das spiegelt sich nicht nur im Baguette wieder, sondern vor allem in der Art der Pariser. Das ist so herausragend", sagt Thomas Behrens-Boye, der Mitarbeiter der Deutschen Post ist. Gemeinsam mit seinem 17-jährigen Sohn Christopher Boye wollte er die Stimmung und die Atmosphäre dieser besonderen Stadt der Mode und der Kunst fotografisch festhalten. "Zwei Generationen, zwei Kameras, eine Weltstadt" lautet der Name der Fotoausstellung von Vater und Sohn, die am Sonntag, 3. März, ab 15 Uhr bei "Drei hoch 3" an der Schildstraße 27 eröffnet wird.

Die Fotos der Habenhauser sind keine gewöhnlichen Schnappschüsse aus dem Urlaub, sondern zeigen eine berühmte Stadt aus einer untypischen Perspektive und aus der Sicht zweier Generationen. Die beiden Hobby-Fotografen haben sich einen Blick für die schönen Dinge bewahrt, die sie überwiegend in Schwarz-Weiß-Fotografien ausstellen. Lediglich kleine Farbakzente verleihen einigen Bildern einen neuen Glanz. "Es war Christophers Idee, mit Farben zu spielen", sagt Annet Boye, sichtlich beeindruckt von der Umsetzung. So ist auch das Lieblingsbild des Zehntklässlers von der Freien Evangelischen Bekenntnisschule eine Schwarz-Weiß-Fotografie einer trübe aussehenden Passage, in der ein leuchtend roter Teppich die Szenerie belebt. "Ich habe aus dem Gefühl heraus fotografiert", sagt Christopher Boye.

Im Strom der Weltstadt

Sein Vater nahm im Dunkeln Stufe für Stufe des 324 Meter hohen Eiffelturms, um Paris in seiner beleuchteten Schönheit aufzunehmen. "Man denkt nur: Boah, hinter jedem Fenster steckt eine eigene Geschichte!", sagt der Bremer. Ein anderes Foto des 48-Jährigen zeigt die verschwommene Silhouette einer Person, die mit ihrem Hund über die Straße huscht. "Die Stimmung in Paris ist angespannt, alle laufen schnell, haben Termine", sagt Christopher Boye. Sein Vater stimmt ihm zu. "Über all der Hektik lechzen die Menschen nach Stabilität im Alltag. Sie arbeiten viel und schnell, um viel kaufen zu können." Zufriedener seien die Leute allerdings nicht, ist sein Eindruck.

Als Besucher der französischen Hauptstadt sollte man sich die Zeit nehmen, den schnellen Strom an sich vorbeiziehen lassen. "Dann erlebt man Paris auf eine bestimmte Art und Weise und findet die Perlen im Alltag", sagt Thomas Behrens-Boye. Außerdem müsse man zwingend die Flaniermeilen verlassen, um die Stadt und seine Menschen wirklich kennenzulernen.

Außerdem sollte man Kompromisse eingehen, um Perspektiven zu bekommen, mit denen man auch zufrieden ist. Selbst Brüstungen von Aussichtsplattformen haben Thomas Behrens-Boye nicht aufgehalten eine besondere Aufnahme der römisch-katholische Wallfahrtskirche Sacré Coeur zu bekommen.

Sein persönliches Lieblingsbild zeigt allerdings eine französische Bulldogge, die neugierig aus einem Schaufenster hervor lugt. Aber auch Gewölbedecken und Museumsbesuche boten den beiden Hobbyfotografen dankbare Motive. Die Krönung Napoleons und die staunenden Besucher davor, harmonisieren zu einem Gesamtkunstwerk.

Während die Mona Lisa eine Pressekonferenz zu geben scheint. Thomas Behrens-Boye und Christopher Boye, Vater und Sohn, verbindet ihre Fotografiebegeisterung und diese Freude spiegelt sich in jeder Aufnahme wider.

Einen Vorgeschmack auf die Vernissage am Sonntag, 3. März, ab 15 Uhr bei Drei hoch 3, Schildstraße 27, bekommt man auf der Internetseite behrens-boye-photographer.portfoliobox.me.