Fesenfeld. Lachen, nachdenken, sich freuen – und das mit einem Menschen am anderen Ende des Telefons, der Einfühlungsvermögen zeigt. Der Verein Ambulante Versorgungslücken unter Vorsitz von Elsbeth Rütten hat diese "Wohlfühlanrufe" als Kommunikationsmittel kreiert und die Vorsitzende zieht eine positive Bilanz: "Das Angebot der Wohlfühlanrufe sorgt zunehmend für Furore."

Das Wohlfühltelefon versteht sich laut Rütten unter anderem als ein Präventivangebot. "Das wohltuende Wissen darum, dass am anderen Ende der elektronischen Leitung ein realer Mensch sitzt, der zuhört, nachfragt, mit dem man gemeinsam eine gewisse Zeit lachen oder auch nachdenklich sein kann, erleichtert nicht selten den Griff zum Telefon, wenn eine kritische Situation entsteht", betont sie. Und wer gut vorbereitet sei, werde aktiv gesund.

Im Juli finden in Sachen Wohlfühlanrufe zwei Veranstaltungen statt. Am Montag, 9. Juli, treffen sich interessierte Ehrenamtliche von 15 bis 17 Uhr zur Schulung, und zwar in der Vereinsgeschäftsstelle, Humboldtstraße 126. Am Montag, 23. Juli, 15 bis 17 Uhr, können sich dort Interessierte über das Angebot informieren.

Der Verein Ambulante Versorgungslücken wird am 8. Juli auch bei der Stadtteillust im Viertel vertreten sein. Am Mittwoch, 11. Juli, 15 Uhr, läuft im Pflegestützpunkt Berliner Freiheit ein Vortrag über Vorsorgestrategien fürs Alter. Am Donnerstag, 12. Juli, startet die Werkstatt "Mehrgenerationentheater" (15 bis 17 Uhr, Humboldtstraße 126), die Senioren zum Theaterspiel einlädt. Und am Sonnabend, 21. Juli, 11 bis 13 Uhr, heißt es in der Vereinsgeschäftsstelle: Wir werden älter – aber wie? Erfahrungsaustausch für die Generation 60plus.

Telefonisch erreichbar ist der Verein unter 3809734 und 0163-4430020.