Etwas enttäuscht wirkt Nils Bäumer dann doch: „Mit ein wenig mehr Zuspruch hätte ich schon gerechnet“, sagt das Gründungsmitglied der Bremer „Hansespeaker“. Der Experte für Kreativität und Innovationschancen bezeichnet sich selbst gerne als „Ideenhebamme“. Nach dem Auftritt im Theater 11 an der Faulenstraße 44-46 will er nun gemeinsam mit seinen beiden Mitstreitern Roberto Wendt und Emanuel Koch in Kürze das Konzept der Reihe überarbeiten.

Etwa zehn hatten sich angemeldet, aber am Ende waren es doch einige mehr, die die „Hansespeaker“ auf der Bühne erleben wollten. Moderiert von Roberto Wendt, trat im Wechsel mit Nils Bäumer aus Schwachhausen und Emanuel Koch aus Osnabrück noch der Berliner IT-Experte Thorsten Jekel auf. Unter dem Titel „Sprachlos“ boten die drei den Zuschauern einen unterhaltsamen Mix aus professionellen Impulsvorträgen und spontan improvisierten Beiträgen, die durch ein Losverfahren vom Publikum mitgestaltet wurden.

Den Anfang machte Emanuel Koch, der am Keyboard im Stile eines Udo Jürgens („Aber bitte mit Sahne“) über seine Erfahrungen aus – vermeintlich professionellen – Konferenzen berichtete. „Kein Problem ist unlösbar“, hob der Analyst und Unternehmensberater hervor. „Seid selbstbewusster“, riet er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern, „und lasst die ganz wichtigen Menschen um euch herum spüren, dass ihr die unangefochtene Nummer Eins im Unternehmen seid.“ Trommeln für die eigene Sache gehöre seiner Überzeugung nach unbedingt zum Geschäft.

Thorsten Jekel bringt nach eigenen Angaben „Erfahrung aus rund 25 Jahren“ als Vertriebsleiter, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und als IT-Berater zahlreicher Weltmarktführer verschiedenster Produkte auf die Bühne. Der Berliner informierte ganz analog über die Funktionsweise der digitalen Technologie – und wirkte dabei zeitweise wie ein Vertreter von Unternehmen, der seinen Kunden einen Computer oder eine Software aufschwatzen will. Auf amüsante Weise unterhielt er das Publikum, immer wieder wurde sein launiger Vortrag von Gelächter unterbrochen. „Runter von der Standspur“, war Jekels Credo an diesem Abend, „schalten Sie erst Ihr Hirn und dann die Technik ein“, empfahl er den Gästen.

Den Abschluss der ersten Runde machte schließlich Nils Bäumer, „die kreativste Ideen-Hebamme der Welt“. Wie gewohnt versuchte er auf humorvolle Weise, das Kreativitäts-Potenzial seiner Zuschauer aus dem Dornröschen-Schlaf zu reißen. Der Betreiber des Internet-Podcasts „Weckruf“ appellierte an das Publikum, die zahlreichen Probleme dieser Welt gemeinsam und nicht im Alleingang anzugehen. „Wir brauchen die Kreativität der Menge“, betonte Bäumer, „in einigen Jahren schon wird es selbstverständlich sein, dass jeder Einzelne seine Kreativität dazu einsetzt, um zu gemeinsamen Lösungen und Innovationen zu gelangen.“

Ob die Welt dadurch besser wird? Eine abschließende Antwort auf diese Frage war keinem der drei zu entlocken. In der offenen Fragerunde nach den Impuls-Vorträgen von Bäumer, Jekel und Koch waren dann die Besucherinnen und Besucher im wahrsten Wortsinn gefragt: In der Pause wurden Anregungen und Fragen gesammelt, die den jeweiligen Rednern zugelost und von ihnen in improvisierte Vorträge umgewandelt wurden. Ulrice Czehowsky aus dem Ostertor war gemeinsam mit Ehemann Michael „völlig ohne Erwartungen“ zu der Veranstaltung gekommen und wollte beispielsweise von Emanuel Koch wissen, „ob zu viel Technik die Welt dümmer“ mache. Das sei eine sehr philosophische Frage, antwortete er und betonte, dass er zwar ein leidenschaftlicher Techniker sei, „aber die Menschen doch lieber mag als die Maschinen“. Und wortgleich mit Thorsten Jekel empfahl er allen im Raum, „erst den Kopf einschalten, dann den Computer“. Jekel hatte schließlich noch eine Überraschung für Ulrice Czehowsky: „Für ihre intelligente Frage“ schenkte er ihr sein aktuelles Buch.

Ob und in welcher Form das Format „Sprachlos“ der „Hansespeaker“ zukünftig aufgeführt wird, wollen sich Nils Bäumer, Roberto Wendt und Emanuel Koch in den kommenden Wochen überlegen. „Wir fühlen uns in diesem kleinen gemütlichen Theater wie in unserem eigenen Wohnzimmer“, versicherte Bäumer. Und auch Intendantin Kira Petrov würde trotz der recht mäßigen Resonanz an diesem einen Abend nur äußerst ungern auf die „Hansespeaker“ verzichten.

„Theater schult die eigene Persönlichkeit. Besonders bei Kindern und Jugendlichen ist das sehr wichtig und sollte so früh wie nur möglich vorangetrieben werden“, sagte die gebürtige Russin. Politisches Kabarett wiederum schärfe „den Sinn für Gerechtigkeit und für die Gleichbehandlung von Menschen“, sagte die junge Kulturschaffende. „Deshalb müssen wir dringend dafür sorgen, dass solche und ähnliche Formate auch in Zukunft geeignete Spielstätten finden.“