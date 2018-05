Die Kunsthalle zeigt vom Dienstag, 11. Februar, bis Montag, 3. März, die Ausstellung „Gezeichnet“. Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 11. Februar, 17 Uhr. Gezeigt werden im Südfoyer der Kunsthalle, Am Wall 207, Werke, die im Rahmen des Zeichenprojekts „Culture 4 all“ (Kultur für alle) in Kooperation mit der Universität Bremen entstanden sind. Der Abschluss und Höhepunkt des Wintersemesterprojekts ist die Ausstellung.