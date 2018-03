Altstadt. Susan Plawecki wird den Sonntag in Mali verbringen – zusammen mit Besucherinnen und Bersuchern des Überseemuseums. Am Sonntag, 19. August wird sie um 12 Uhr alle am Eingang abholen, die "Leben und Alltag in einem afrikanischen Dorf" erleben wollen, und mit ihnen ins Schaumagazin "Übermaxx" gehen.

Kinder wie Eltern möchte Susan Plawecki schon durch die verschachtelten Gänge des Museums gedanklich nach Mali entführen. Das zentralafrikanische Land ist etwa dreimal so groß wie Deutschland, hat aber nur ein Fünftel der Einwohner Deutschlands. Susan Plawecki geht es aber nicht um Zahlen, sie möchte vermitteln, unter welchen Umständen Menschen in Afrika leben: Wie sieht ein Haus in einem Dorf von Mali aus? Gibt es Strom, Wasserleitungen bis in Häuser? Das könnte auch Bremer Kinder interessieren.

Von Fatouma, einem fiktiven 14-jährigen Mädchen in einem Dorf in Mali, erzählt Susan Plawecki. Fatouma füllt Wasser in eine Kalebasse. Ein Gefäß, das aus einem Kürbis hergestellt ist. Kinder und Eltern werden im Museum afrikanische Kalebassen betrachten und anfassen können. Balanciert Fatouma Kalebassen auf dem Kopf? Geht sie in die Schule? Hilft sie dabei, das Essen zuzubereiten? Was essen die Dorfbewohner? Benutzen sie Messer, Gabel und Löffel? Viele Gebrauchsgegenstände aus Afrika werden die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter auf einem improvisierten "Basar" finden, einem ausgebreieten Tuch. Und sie erfahren, wie Kalebassen aus Kürbissen hergestellt werden.

Die Kunstpädagogin Susan Plawecki, die aus der Nähe von Cloppenburg stammt, doch schon lange in Bremen im Viertel zu Hause ist und in Bremen studierte, hat eigene Afrikaerfahrungen: Während ihres Französischstudiums und ihrer Arbeit für ein französiches Museum war sie mit einem Theater- und Kulturaustausch in Algerien. Afrikanische Masken interessieren sie seitdem sehr. "Maskenkunst in Afrika" wird deshalb am Sonntag, 2. September, eine weitere Familienaktion des Überseemuseums mit Susan Plawecki sein.

Vergleich regt Fantasie an

Wie ist das Leben hier, wie ist das Leben da? Das kann für Familien ein großes gemeinsames Erlebnis sein un bietet der persönlichen Fantasie reichlich Anregung. Besser lässt es sich kaum erleben, wie mit Originalgegenständen des Museums wie Alltag anderswo abläuft.

In Vitrinen des Schaumagazins liegen beispielsweise Antilopenmasken. Weil es bei Familienaktionen praktische Übungen gibt, überlegt Susan Plawecki, mit ihrer Gruppe Masken nachzugestalten. Ein Streifen nach oben und zwei nach unten – das sind die wesentlichen Elemente der Antilopenmasken. Mit Farben lassen sie sich in kurzer Zeit mit geringem Aufwand gestalten.

In der afrikanischen Kultur haben Antilopen eine große Bedeutung. Und den Besuchern des Familientages gelingt mit etwas Mut vielleicht einen afrikanischer Maskentanz im Museum.

Als Pädagogin hat Susan Plawecki mit Begeisterung ein Projekt von "FIES" (Forschen in eigener Sache) des Überseemuseums begleitet. Sebaldsbrücker Schülerinnen und Shcüler kamen ein halbes Jahr wöchentlich ins Museum und suchten sich als gemeinsames Thema Kleidung aus – wie den Sari oder die Rüstung eines Samurai. Dazu arbeiteten sie im Museum mit künstlerischer Begleitung, ergänzend zum Schulunterricht. "Längere Projekte bieten einen besonderen Reiz. Gerade für jüngere Menschen ist das ein tolles Angebot", findet Susan Plawecki und weist auf den Fortbestand der FIES-Projekte im Museum in Zusammenarbeit mit Schulen hin.

Ihr berufliches Ziel, "Mit jungen Menschen Kunst entdecken", hat die junge Pädagogin bereits erreicht. Sie arbeitet als Kunstlehrerin in Bremen-Nord und war bereits wiederholt an Projekten des Überseemuseums beteiligt. "Das Museum ist ein toller Ort für Erleben, Entdecken, Erfassen und praktisches Gestalten", sagt sie. "Kunst bewegt und gibt einen neuen Blick auf alltägliches. Das geht in der Schule und im Museum."

Familienaktionen: "Leben und Alltag in einem afrikanischen Dorf" am Sonntag 19. August, 12 Uhr. "Maskenkunst in Afrika", Sonntag 2. September, 12 Uhr. Anfragen zu FIES-Projekten an das Museum. Überseemuseum, Bahnhofsplatz 13, Telefon 160 38 101, office@uebersee-museum.de.