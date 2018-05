Deutlich wurde allerdings schnell, dass es zwar Erklärungsansätze gibt, die nachvollziehbar sind, aber letztlich keine Antwort, die alle überzeugt. Entschieden wandte sich der Geschichtswissenschaftler jedoch gegen die Auffassung, dass solche Verbrechen schlicht nicht zu erklären seien. "Damit wird diese Zeit und das Thema einfach aus der Diskussion rausgenommen." Es gebe unter Historikern keinen Streit darüber, "dass der Rassenwahn notwendig war für den Holocaust".

Das bedeute aber nicht, dass jeder SA- oder SS-Mann diesem Rassenwahn verfallen gewesen sei. "Es gab eine weite Skala von Tätern und Mittätern mit unterschiedlichen Motivationen für ihre Taten." Und nicht etwa speziell ausgebildete Truppen, sondern Einheiten der Polizei hätten mit dem Morden begonnen. "Das waren Polizisten aus Memel, die nicht mal kaserniert waren und nach dem Einsatz zu ihren Familien zurückkehrten." Als Bestandteil der Einsatzgruppe Tilsit ermordeten SS, Gestapo und Polizisten am 24. Juni 1941 in Garsden über 200 Menschen. "Das war der Beginn der systematischen Vernichtung der Juden", sagt Kurt Pätzold.

Auf die Frage, was man hätte tun können, um das Morden zu verhindern, sei nicht erst 1941, sondern Jahre vorher eine Antwort zu suchen. Der Antisemitismus im Deutschen Reich habe schon früh eine starke Bedeutung gehabt. "An den Hochschulen wurden Fragebögen verteilt, in denen Professoren Juden im Hochschulbetrieb angeben sollten." Sie hätten sich auch weigern können, sagt Kurt Pätzold.

Viele "arische" Deutsche suchten ihren persönlichen Vorteil, wenn sie sich gegen Juden stellten. Das Boykottieren jüdischer Geschäfte nutzte anderen Händlern. "Aber besonders die Wiedereinführung des Berufsbeamtentums verdrängte Juden aus vielen Stellen." International renommierte Wissenschaftler verloren ihre Posten – und andere rückten nach. In allen Phasen der nationalsozialistischen Herrschaft seien solche Vorteilsrechnungen gemacht worden. "Nicht durch den Raub, durch den Kauf jüdischen Eigentums weit unter Marktpreis fand der Nutzen eine bürgerliche Form."

Das Argument, dass die Deutschen im Wahn gehandelt hätten, weil die Transporte zu den Konzentrationslagern auf Kosten der Wehrmacht gegangen seien, hält Pätzold für nicht stichhaltig. "Die Zahl der Züge, die für den Transport der Juden benötigt wurden, ist zu vernachlässigen."

Pätzold ist der Ansicht, "dass die nationalsozialistischen Herrscher bis zum Ende die Kontrolle über die Vorgänge hatten". Die Ermordung von Millionen von Menschen sei Teil des Welteroberungsplanes gewesen. Dass das Kalkül großen Einfluss hatte, zeigen auch die zahlreichen Firmen, die von Hitlers Politik und Kriegsführung profitierten, darunter auch viele Bremer wie die Tabakhändler Brinkmann, Arnold Duckwitz GmbH und der Baumwoll AG, die in der Ukraine und der besetzten Sowjetunion Tabak und Faserpflanzen anbauten und auch Zwangsarbeiter einsetzten.