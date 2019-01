Katja Steinkühler mit Greta an ihrem letzten Tag. Sie war einer der Lieblinge des Tier- und Landschaftsprojektes des Sportgartens. Nun ist die Trauer um sie groß. (Nele Beneke)

Ihr markerschütterndes „Iah“ und ihre liebenswerte Persönlichkeit wird vielen Kindern und Jugendlichen, die regelmäßig das Tier- und Landschaftsprojekt des Sportgartens im Peterswerder frequentieren, fehlen. Und nicht nur das: Auch viele Hundebesitzer, die in der Nähe morgens ihre Runden drehen, kannten Gretas charakteristisches „Iah“ nur zu gut. So liefen die Hunde an das Gehege, um neugierig Greta und ihre beiden Esel-Söhne Moritz und Anton zu betrachten, die sie immer energisch zu verteidigen wusste. Und die beiden imitieren offenbar inzwischen ihre verstorbene Mutter. Nun ist wieder ein, wenn auch zaghaftes „Iah“ von ihrem Nachwuchs zu vernehmen, wie Passanten berichten.

Mit den Kindern und Jugendlichen teilen Ulli Barde, Mastermind des Sportgartens und des angegliederten Tier- und Landschaftsprojektes und seine engagierte Mitarbeiterin Katja Steinkühler die Trauer um die niedliche Esel-Dame mit ihrem cremefarbenen, plüschigen Fell. „Letztendlich hat sich nach dem schönen Sommer, welchen sie sehr genossen hat, mit Beginn der Wintersaison ihr Zustand rapide verschlechtert. Alle Behandlungsversuche führten nicht mehr zu einer Stabilisierung, sodass wir auf Anraten des Tierarztes Greta aus dem Leben nehmen mussten“, berichtet Barde. „Greta ist laut Equidenpass (Ausweis für Pferde und Esel) 1994 geboren und war seit 2005 Teil des Tier- und Landschaftsprojektes“, erzählt Katja Steinkühler. Gretas charakteristisches „Iah“ sei wirklich einzigartig gewesen. „Sie hatte einen speziellen Ruf, pünktlich zur Fütterungszeit morgens und nachmittags. Greta hatte ihren genauen Wecker im Kopf und uns gut unter Kontrolle“, erinnert sie sich.

Trauer bei Mensch und Tier

Und auch die Tiere des Tier- und Landschaftsprojektes scheinen um Greta zu trauern, berichtet sie: „Anton und Moritz konnten sich auch von ihrer Mutter verabschieden, als wir sie erlöst hatten. Sie riefen laut und auch die Ziegen meckerten einige Tage in ungewohnter Lautstärke, was vielen auffiel. Trauer findet anscheinend nicht nur unter Menschen statt“. Der Abschied sei für die Kinder aus den Reitgruppen, den festen Schul-AGs und den Pferdepflegegruppen sehr traurig gewesen, aber sie hätten verständnisvoll reagiert und Respekt vor dem Alter gezeigt. Manche hätten eigens Bilder für Greta gemalt oder Briefe für sie geschrieben, die dann an einer Himmelslaterne steigen gelassen wurden. „Kollegen vom Sportgarten, Familien und Passanten haben sich von ihr verabschiedet und teilten Geschichten und Erfahrungen“, so die Tierfreundin.

„Wir haben Greta 2005 auf dem Bruchhausener (Brokser) Heiratsmarkt erstanden. Wir sind damals auf dem Pferdemarkt auf der Suche nach einem Neuzugang für unsere Pferdegruppe gewesen. Dort stand auch Greta mit ihrem gerade frisch geborenen Esel-Sohn Anton und sie war bereits wieder trächtig. Spontan haben wir dann entschieden, sie und ihre ‚Familie‘ zu uns zu nehmen“, erzählt Ulli Barde. Greta habe offensichtlich zuvor ein Junges nach dem anderen geboren und sei dann in der Pauliner Marsch förmlich aufgeblüht. „Zugleich waren ihre Abwehrkräfte massiv geschädigt, sodass sie eine ordentliche Pflege einforderte. Der letzte sehr, sehr feuchte Winter 2017/18 hat ihr doch sehr zugesetzt, sodass sie weiter abgebaut hat“, erzählt er weiter.

„Sie ging von uns am 27. November letzten Jahres. Sie war somit knapp 13 Jahre Teil des Projektes“, fügt Katja Steinkühler hinzu. „Eine unserer Ehrenamtlichen verschob sogar ihren Urlaub, da es hieß, dass der Tierarzt für Greta werde kommen müssen, um sie zu untersuchen. Es war uns wichtig, nichts unversucht zu lassen. So bekam sie zur Entlastung der Hufe einen Verband, der eine unterstützende Wirkung hatte, damit sie schmerzfrei stehen konnte“. Dann seien weitere Meinungen von anderen Tierärzten eingeholt worden. Die schwere Entscheidung, Greta von ihren Schmerzen zu erlösen sei schließlich gemeinsam mit Ulli Barde, den Ehrenamtlichen, den langjährigen Reitschülerinnen und der Einstellerin getroffen worden, die Greta von Anfang an betreut habe.

Gretas Söhne Moritz und Anton, der im Sommer 2006 in der Pauliner Marsch auf die Welt kam, sind trotz aller Trauer quicklebendig, erzählt Katja Steinkühler. Die Söhne von Greta sind damit in etwa 13 und 14 Jahre alt. „Beide sind sehr verspielt und gesund, stehen mit den beiden Ziegen Lilly und Rana auf der Weide und toben und schmusen mit den beiden“, freut sich die Tierfreundin. Die Esel seien sehr neugierig und könnten verschiedene Tricks wie auf dem Podest stehen und mit den Vorderbeinen auf Kommando scharren, was wie winken aussehe. Sie seien in der Lage, auf Fingerschnippen rückwärts zu gehen und sehr unerschrocken. „Die Esel mit ihrer Ruhe und geringen Körpergröße helfen mir dabei, dass ich Kinder die Tiere führen lassen kann. Die Kinder helfen beim Putzen und Füttern und finden die Tiere total faszinierend.“ Wie Esel wie Greta für die Expertin überhaupt tolle Tiere sind: „Mit ihrer speziellen Art, die zu Unrecht als stur gewertet wird, lehren sie einen Selbstbewusstsein und Führungsqualität, Durchsetzungsvermögen, aber auch Einfühlsamkeit und Rücksichtnahme. Das ist bestimmt einer der Gründe, weshalb die Stadtmusikanten, und somit die Geschichte Bremens, auf dem Rücken eines Esels beginnen!“