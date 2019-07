Eine versiegelte Wahlurne mit Stimmen zur Beiratswahl. (INGO WAGNER)

Altstadt. Von gelöster, sommerlicher Stimmung geprägt war die konstituierende Sitzung des Beirates Mitte, die im Awo-Konferenzraum am Wall stattfand. Bis auf ein neues Mitglied, John Hellmich von den Linken, waren alle Beiratsmitglieder trotz des Termins während der Sommerferien erschienen. Sehr zur Freude von Ortsamtsleiterin Hellena Harttung. Die neuen Mitglieder des Stadtteilparlamentes zeigten sich gleich voller Elan, in die neue Legislaturperiode durchzustarten. Insa Drechsler-Konukiewitz und Astrid Selle, die für die Grünen neu im Stadtteilparlament sitzen, sind beide Lehrerinnen. Das Thema Bildung liegt ihnen besonders am Herzen. So möchte Astrid Selle im Ausschuss Bildung, Soziales, Kultur mitarbeiten.

„Für mich ist Bildung eines der wichtigsten politischen Felder überhaupt. Und hier in Mitte gibt es in puncto Schule einiges zu tun“, betonte Drechsler-Konukiewitz, die in der vergangenen Legislaturperiode als sachkundige Bürgerin im Kulturausschuss saß, nach der Sitzung. Aber auch am Thema Mobilität sei sie interessiert, sagt die Pädagogin. Sie ist als Lehrerin für Musik und darstellendes Spiel am Technischen Bildungszentrum tätig, einer Berufsschule. „Mir liegt sehr daran, Kultur in die vielen verschiedenen Stadtteile zu holen“, betonte sie. Gute Erfahrungen habe sie selbst mit dem „Opera“-Projekt des Theaters Bremen gemacht, das die Künstler mit Schülerinnen und Schülern aus Walle und Gröpelingen erarbeiteten und dann im Speicher XI aufführten: „Es ist wichtig, dass die Politik solche Projekte unterstützt: Da möchte ich signalisieren: ‚Hallo, der Beirat ist da!‘“

Ebenfalls neu im Beirat Mitte für die Grünen ist Jonas Friedrich. Gemeinsam mit seiner Partei-Kollegin, der Kunsthistorikerin Waltraut Steimke, die ja schon länger Beiratsmitglied ist, wird er künftig im Koordinierungsausschuss sitzen, der einstimmig gewählt wurde. Besonders kümmern möchte sich der Politikwissenschaftler um die Situation der Obdachlosen und darum, dass die Versprechen des Koalititionsvertrages auch wirklich eingelöst werden. Auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Beirates möchte er sich engagieren. Mit der Aussage: „Der Beirat soll gehört werden!“ liegt er ganz auf der Wellenlänge von Ortsamtsleiterin Hellena Harttung.

Koordinierungs- und Bauausschuss

Der Jurist Joachim Musch hat in der vergangenen Legislaturperiode die Arbeit des Stadtteilparlamentes mit seinen kritischen wie konstruktiven Vorschlägen bereichert. So plädierte er in der konstituierenden Sitzung des Beirates Mitte denn auch für eine Änderung der Tagesordnung: „Ich möchte, dass der Beirat so schnell wie möglich arbeitsfähig ist. Denn wenige Sitzungen führen nur zu Frustrationen auf Beiratsebene." Dringenden Bedarf sieht er vor allem bei der Konstituierung des Bauausschusses, da dieser dem größten zeitlichen Druck ausgesetzt sei.

Bei der SPD ist vieles beim Alten, mit einer Ausnahme: Der Diplom-Politologe Michael Steffen, der bisher als sachkundiger Bürger im Stadtteilparlament saß, ist nun reguläres Beiratsmitglied. Seine Parteikollegen, die „alten Hasen“, die Diplom-Biologin Birgit Olbrich und der Jurist Holger Ilgner sitzen künftig im Koordinierungsausschuss. Bei der CDU gibt es zwei Neuzugänge zu verzeichnen, die Hausfrau Ingrid Kreiser-Saunders und die Studentin Ann-Kathrin Mattern. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Sicherheit im Bahnhofsumfeld, besonders für Frauen, sowie das Stadtbild generell zu verbessern. Bei einem kürzlichen Münchenbesuch sei ihr in puncto Sicherheit ein deutlicher Unterschied aufgefallen, sagte Kreiser-Saunders. Da treffen sie sich mit ihrem Parteikollegen Dirk Paulmann, der wieder in den Beirat gewählt wurde. Der Schiffsmakler sitzt künftig im Koordinierungsausschuss. „Wichtig sind mir aber auch die Themen Bildung und Stadtentwicklung“, betonte Kreiser-Saunders.

Neu für die Linke sitzen jetzt John Hellmich und Jan Strauß im Beirat Mitte. Strauß ist ein Newcomer, er ist erst seit einem halben Jahr Parteimitglied. Die favorisierten Themen des Produktionsassistenten sind Klimapolitik und Stadtentwicklung. Sein Parteikollege, der Paketzusteller Jörg Windszus, schon länger Mitglied im Beirat Mitte, sitzt mit Strauß im Koordinierungsausschuss, genauso wie der FDP-Politiker und Unternehmer Peter Bollhagen in beratender Funktion.

Die Zusammensetzung des Bauausschusses wurde vom Beirat einstimmig wie folgt beschlossen: Die Grünen werden vertreten durch Joachim Musch, der in der vergangenen Legislatur bereits Sprecher des Bauausschusses war und dem sachkundigen Bürger Uwe Voigt. Die SPD entsendet Dirk Steffen und die sachkundige Bürgerin Jutta Wohlers. Dirk Paulmann wird für die CDU im Bauausschuss sitzen. Für die Linken sind es Jörg Windszus sowie der sachkundige Bürger Wolfgang Bielenberg. Beratendes Mitglied wird Peter Bollhagen (FDP) sein. Da sich die Parteien erst noch abstimmen müssen, sollen die Wahlen der Beiratssprecherin oder des Beiratssprechers sowie seiner Vertreterin oder Vertreters erst in der nächsten Sitzung am Montag, 26. August erfolgen. Ebenfalls die Besetzung der weiteren Fachausschüsse.