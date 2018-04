Am Eingang des Hauses "Außer der Schleifmühle 51" zeigt sich ein langer Riss. (FOTO: Matthias Holthaus)

Im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt haben Häuser Risse, nachdem ein Nachbarhaus abgerissen worden ist. Wenn das eigene Haus unbeabsichtigt zur Baustelle wird, ist guter Rat teuer: Türen oder Fenster lassen sich nicht mehr öffnen oder schließen, es zeigen sich Spalten im Mauerwerk. Wer, fragen sich die Betroffenen, muss für den Schaden aufkommen?

„Der Bauherr muss haften, er muss vorher ein Beweissicherungsgutachten erstellen“, erklärt Ingmar Vergau, der Geschäftsführer bei „Haus & Grund“. „Er ist dafür verantwortlich, nachzuweisen, dass die Schäden vorher nicht nachweisbar waren.“ Falls es im Verlaufe der nachbarlichen Bauarbeiten zu Beschädigungen einer Immobilie kommt, rät Ingmar Vergau, sich umgehend an einen Fachanwalt für Baurecht zu wenden. Dieser leitet rechtliche Schritte ein. „Anwohnerinitiativen sind gut dafür geeignet, die Probleme gesammelt vorzubringen“, sagt er. „Der Fachanwalt schaltet gegebenenfalls auch Architekten und Ingenieure ein. Das ist zwar sehr aufwendig und kostspielig, relativiert sich aber, wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass die Schäden irreparabel und teuer sind.“

Bauleitung als Ansprechpartner

Hartmut Schwarze, der Leiter des Bereiches Finanzdienstleistung und Immobilienberatung bei der Bremer Verbraucherzentrale, sieht zwei Verantwortliche bei auftretenden Schäden: „Das ist der bauleitende Architekt und, wenn es größere Probleme gibt, der Bauherr.“ Der Unternehmer, der das Gebäude errichte, müsse dafür eine Haftpflichtversicherung abschließen. „Da wird ein enormer Aufwand betrieben mit den Gutachten“, sagt Hartmut Schwarze. „Aber wenn ich den Neubau errichte und dabei Schäden an Dritten auftreten, dann kommt die Bauherrenhaftpflicht ins Spiel.“ Generell rät er, sich an den bauleitenden Architekten zu wenden, der die Gesamtverantwortung trägt. „Und wenn Gefahr an Leib und Leben im Verzug da ist, dann ist auch das Bauamt da. Wenn die das feststellen, können sie schnell einen Baustopp verfügen, anschließend gibt es ein Gutachten und ein Gegengutachten.“ Etwas unternehmen sollten Betroffene in jedem Fall: „Auch kleine Sachen können Ursachen für Folgeschäden sein, etwa kleine Risse“, sagt Hartmut Schwarze. „In den Rissen kann sich Regenwasser den Weg nach oben suchen, das wird oftmals unterschätzt.“ Die Verbraucherzentrale könne bei Problemen erläutern, wie Schadensersatzforderungen durchzusetzen seien. Und auch eine Beratung mit Architekten, die beim Immobilienkauf, bei der Modernisierung und bei der Schadensbegutachtung begleiten können, ist möglich. „Die wissen auch am besten, wer anzusprechen ist.“

Andreas Schemmel, der Vorsitzende von Haus & Grund, ist Besitzer des Hauses in der Straße Außer der Schleifmühle 47, Vermieter und Sachverständiger. „Wenn man Experte ist, ist man noch unsicherer“, sagt er. Sein Haus grenzt direkt an die Lücke, die der Abriss des Clubhauses der Hell's Angels mit sich gebracht hat. Inzwischen tun sich an seinem und am Haus mit der Nummer 51 gravierende Risse auf, die sogar die Fassade abplatzen lassen. „Mein Haus wurde 1904 gemeinsam mit dem nun abgerissenen Haus errichtet und hatte einen gemeinsamen Hausgiebel“, erzählt Andreas Schemmel. Er habe vorher darauf hingewiesen, dass das Trennen des Hausgiebels zu Schäden führen könne. Der Hausgiebel sei aber dennoch halbiert worden. "Dadurch wurde die Standsicherheit gefährdet, und es sind Schäden am und im Haus entstanden.“ Ein zweiter Schaden sei beim Unterfangen seines Hauses entstanden. Nunmehr sei es schwierig, eine Trennung zwischen den Folgen aus dem Giebelabriss, dem Unterfangen und dem Altern des Hauses zu ziehen. „Bei der Giebelgeschichte haben wir uns außergerichtlich geeinigt, bei der Sache mit der Unterfangung bewerten die Juristen die Problematik sehr unterschiedlich.“

Neubau ohne Rücksicht auf Verluste

Die Schäden an den Häusern Außer der Schleifmühle sind für Johannes Wasiljeff aus dem Fesenfeld ein Beispiel dafür, wie "ohne Rücksicht auf Verluste ein Neubau-Wohnblock hochgezogen wird und Altbremer Häuser Schaden nehmen". Der Verlust an historischer Bausubstanz sei dann nicht nur eine Folge der Abrissarbeiten, sondern auch "mangelhafter Baudurchführung und fehlender behördlicher Kontrolle". Der mit seinem Balkon überdachte Treppenvorbau des historischen Nachbargebäudes der Baustelle "rutscht beängstigend in Richtung Baugrube", schreibt er. "Die Stuckelemente auf der anderen Seite klaffen so weit auseinander, dass eine Wiederherstellung des Gebäudes nur schwerlich möglich erscheint. Nun das Gleiche im Fesenfeld 89."

Ein Bremer, der drei Häuser neben der Baustelle Fesenfeld 87-89 wohnt, ist ebenfalls ratlos. Er hat sein Haus erst im August 2017 gekauft und aufwendig renovieren lassen. „Das Ess- und Wohnzimmer haben wir glattspachteln lassen, das hat jetzt Risse.“ Damals wollte er keine 1000 Euro für ein Gutachten bezahlen, da er dachte, sein Haus sei weit genug von der Baustelle entfernt. Und auch der Bauträger, die Tektum Holding, habe kein Gutachten erstellt. Er habe sich nun einen Fachanwalt genommen. Nach der „Gutachterlichen Zwischenbegehung" ist zwar nicht vollends ausgeschlossen, „dass durch die zusammenhängende Bauweise der Gebäudezeile nicht auch etwaige Veränderungen an diesem Gebäude" eingetreten sein könnten. Darin heißt es unter anderem, dass es sich um bereits vorhandene Risse handele, die überdeckt waren. Zwar seien Erschütterungseinwirkungen durch Bauarbeiten in der Nachbarschaft denkbar, doch könnten die verdeckten Risse auch wieder aufreißen, wenn schwere Müllfahrzeuge durch die Straße führen, bei Temperaturgefälle zwischen Innen- und Außenbereich sowie aufgrund von "gründungstechnischen Gegebenheiten".

„Ich habe das Gefühl, dass Tektum eine große Firma mit kompetentem Background und einem langen Atem ist“, sagt der Hauseigentümer. „Für mich wäre es normal, zu sagen: ,Das war ich und dafür stehe ich gerade.'“ Er habe gar nichts dagegen, dass gebaut werde und Tektum Geld damit verdiene: „Das sollen sie auch. Die Anwohner haben nichts gegen Veränderungen, doch es geht einfach darum, dass man sich benimmt.“ Er fühle sich ein wenig von den Behörden in die zweite Reihe versetzt: „Die Genehmigung des Baus der Bremer Landesbank ist wahrscheinlich so erfolgt, dass dem Weltkulturerbe nichts passiert, doch in Wohngegenden passiert etwas, das finde ich nicht in Ordnung. Es sollte von der Behörde so genehmigt werden, dass keine Schäden auftreten.“ Eine offizielle Stellungnahme hat der Stadtteil-Kurier von Tektum noch nicht erhalten. Am Donnerstag, 3. Mai, wird es ein nichtöffentliches Treffen mit Vertretern von Tektum, Staatsrat Jens Deutschendorf, Betroffenen aus dem Fesenfeld und Ortsamtsleiterin Hellena Harttung im Ortsamt geben. „Ich möchte, dass eine Lösung gefunden wird“, sagt der Anwohner aus dem Fesenfeld, „eine, mit der alle zufrieden sind.“