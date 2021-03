Viel erhaltene Altbausubstanz in der Mathildenstraße, die Straßenoberfläche gibt jedoch Anlass zu Klagen. (Kuhaupt)

Viertel-Bewohner Ullrich Burkert kann sich ärgern: In einer Zuschrift an das Landesamt für Denkmalpflege und das Amt für Straßen und Verkehr, die der Redaktion vorliegt, bemängelt er, dass er wegen des schadhaften Zustandes der Mathildenstraße einen Fahrrad-Unfall gehabt habe. Nicht zufrieden ist er mit der Antwort, die er Ende Januar vom Amt für Straßen und Verkehr erhalten hat: „In Bremen gibt es zahlreiche Straßen, die sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand befinden. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage kann diesem Sanierungsstau nicht in einem ausreichenden Maße begegnet werden. Bei der Mathildenstraße kommen die Auflagen des Denkmalschutzes, bedingt durch den in Bremen nur hier verbauten ‚Trinidad-Asphalt‘ ergänzend dazu“. Burkert: „Das hat mich sehr verwundert!“ Ihm stelle sich die Frage, ob das bedeute, dass ein wahrscheinlich sehr viel teurerer und ökologisch unsinniger (Transport von Trinidad?) Belag eine notwendige Erneuerung der Mathildenstraße verhindere?

Diese Bedenken kann Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki in seinem Antwortschreiben entkräften: „Es ist bedauerlich, dass es zu einem Unfall gekommen ist aufgrund des schlechten Zustands eines Straßenbelages. Die Denkmalpflege trifft allerdings keinerlei Schuld, denn es gibt keinerlei Auflagen unsererseits, was das Material oder die Machart anbetrifft“. So sei ein Runder Tisch des Bauressorts zu dem Thema „Straßen im Viertel“ einberaumt worden, bei dem es auch Konsens mit den Anwohnern gegeben habe, dass bestimmte Bereiche von großer historischer Bedeutung nicht einfach asphaltiert werden sollten. Damals sei das Landesamt für Denkmalpflege als Berater geladen gewesen.

Es habe seinerzeit empfohlen, in drei wichtigen Straßen das historische Großpflaster zu erhalten, natürlich zu pflegen und im Falle von Schäden schnell fachgerecht mit Pflaster wieder zu reparieren. So heiße es in dem Beschluss: „Aufgrund der aus Sicht des Denkmalschutzes herausgehobenen Bedeutung, werden die Herderstraße, Mathildenstraße und die Kohlhökerstraße in geglättetem Naturstein-Großpflaster oder fahrradfreundlichem Naturstein-Mittelpflaster ausgeführt“. Dieser Empfehlung habe man sich angeschlossen. Ein „Trinidad-Asphalt“ sei vonseiten des Landesamtes für Denkmalpflege somit eben nicht gefordert worden, sondern klassisches Natursteinpflaster. Und, betont Skalecki zum Abschluss: „Ganz abgesehen davon habe ich den Begriff ‚Trinidad-Asphalt‘ vorher nicht gehört und somit auch nicht zur Auflage gemacht“.