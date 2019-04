Eine Freilauffläche wie hier in der Vahr wird es vorerst nicht in der Östlichen Vorstadt geben. (Christina Kuhaupt)

So ist das mit den Hunden, für die einen sind sie beste Freunde und Sozialpartner, für die anderen Schreckgespenst und förmlich ein rotes Tuch. Das wurde erneut bei der jüngsten Sitzung des Fachausschusses Bau, Wohnen und Öffentlicher Raum des Beirates Östliche Vorstadt deutlich.

Heftig diskutiertes Thema war dort eine Attacke eines nicht angeleinten Hundes, die eine Radfahrerin am Osterdeich ereilt hatte. Ihr Vorschlag zur Güte: Da Hunde in der Innenstadt auch aufgrund der beengten Verhältnisse kaum eine Auslauffläche haben, schlug sie nun in einem Bürgerinnenantrag vor, auf dem Alfred-Ries-Platz eine temporäre Hundefreilauffläche einzurichten, die durch mobile Elemente eingezäunt werden könnte. Die Idee: Bei Werder-Spielen könnte der mobile Zaun abgeräumt werden. Die Ausschussmitglieder stellten sich allerdings die Frage, wer denn dafür verantwortlich sein sollte. Außerdem kam der Einwand, dass der Alfred-Ries-Platz, auf dem auch Sport getrieben wird, durch Hunde verunreinigt werden könnte. Zudem gebe es ganz in der Nähe am Weser-Stadion eine Sporthalle, die vorwiegend von Familien genutzt werde. Auch das berge Gefahrenpotenzial, so die Argumentation. Deshalb wurde der Antrag der Bürgerin abgelehnt.

Für wesentlich mehr Ärger sorgt dagegen die Shisha-Bar Am Hulsberg 16, über deren ständige Lärm- und Lichtemissionen sowie über die von ihr verursachte Geruchsbelastung es immer wieder Beschwerden gibt. Nun liegt dem Ortsamt ein entsprechender Bürgerantrag vor. Die Mitglieder des Ausschusses bedauerten es unisono außerordentlich, dass ihnen bei der Entscheidungsfindung des Standortes die Hände gebunden gewesen seien, weil das Ortsamt eben keine Ordnungsbehörde sei. So hätte aller Protest nichts gefruchtet. Der Ausschuss hätte die Probleme vorausgesehen. inzwischen seien alle zuständigen Behörden in den Fall eingeschaltet worden, wie das Gewerbeamt, das Bauordnungsamt, das Ordnungsamt und die Polizei. Für den 7. Mai haben nun die zuständigen Behörden einen erneuten Ortstermin anberaumt.

Und zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht: Nach einer intensiven Begehung des Ziegenmarktes durch die Beiratsmitglieder ist nun dort der ideale Standort für einen Trinkwasserbrunnen gefunden worden.