Im Awo-Pflegeheim Sparer Dank, Kulenkampffallee 142a, wird am Mittwoch, 21. März, um 10 Uhr die Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ eröffnet, die von vom Julius-­Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammengestellt worden ist. Sie zeigt auf 16 Tafeln die Gefahren auf, die von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus für ­Demokratie und Menschenwürde ausgehen. Die Schau ist bis zum 3. April zu sehen. Zur Eröffnung sprechen Julie Salviac von der Friedrich-Ebert-Stiftung und Ortsamtsleiterin Karin Mathes.

Ergänzend wird ein Vortrag über Rechtsextremismus in Bremen angeboten: Am

Mittwoch, 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, spricht Antje Gander, Politikwissenschaftlerin beim Senator für Inneres, um 17 Uhr in der Begegnungsstätte Sparer Dank, Biermannstraße 15. Der Eintritt ist frei.