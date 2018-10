Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Alexandra Schewelewa rettet Dornröschen

Matthias Holthaus

Das Theater 11 wechselt aus der Faulenstraße in der Altstadt nach Osterholz: In der Kultur-Aula Ellener Hof, Am Hallacker 125, führt das Ensemble von Kira Petrov am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr das Märchen vom Dornröschen auf.