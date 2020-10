Die Erde aus dem Weltall gesehen. Nils Moosdorf erklärt die Zusammenhänge. (NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring)

Was würden sie sich wünschen, dass die Menschen aus ihrem Vortrag mitnehmen?

Nils Moosdorf: Dass die Menschen die Erde als ein komplexes System verstehen. Alle Handlungen haben eine Folge und wir sollten uns genau überlegen, ob wir bereit sind, mit dieser Folge zu leben oder uns an sie anpassen zu können. Doch oft können wir kaum abschätzen, welche Folgen unser Handeln alles haben kann. Wir operieren doch auch nicht an einem Menschen herum, wenn wir nicht wissen, was wir damit genau anrichten. Aber eben das tun wir seit Jahrzehnten, entweder unwissend oder sogar wissend operieren wir am System Erde, ohne wirklich zu überblicken, was folgt.

Ich erzähle Geschichten und zeige anhand dieser, wie die Zusammenhänge aussehen. Zum Beispiel gibt es da einen mexikanischen Strand, dessen Verfall mit dem Fleischkonsum in Deutschland verbunden ist. Ich zeige auch, welche Veränderungen bereits schon bei uns vor der Haustür stattfinden.

Das heißt, dass die Erde als Ganzes ein Produkt von vielen Einzelkomponenten ist, die miteinander zusammenhängen und interagieren. Man kann sich die Erde wie ein Uhrwerk vorstellen. Das besteht aus schier unendlich vielen kleinen Zahnrädern, die wiederum für sich aus einer Unzahl an noch kleineren Zahnrädern bestehen. Und all diese – immer kleiner werdenden – Komponenten hängen aneinander und beeinflussen sich gegenseitig. So kann man in die kleinsten Skalen schauen, also zum Beispiel auf einen einzelnen Quadratmeter im Bürgerpark zoomen und sich anschauen, was dort vor sich geht.

Milliarden von Bakterien, Hunderte kleinste Tiere in unterschiedlichen Tiefenschichten, chemische Reaktionen, alles Mögliche passiert dort und beeinflusst die Umgebung. Zoomt man weiter raus, überblickt man eine große Wiese und all ihre Prozesse. Noch weiter schaut man auf Europa. Aber letztendlich ändert sich nichts anderes als die Größe der Zahnräder und die Gesamtzahl der allerkleinsten Zahnräder, auf die man zeitgleich blickt. Von verschwindend winzig bis erdumspannend gewaltig, es gibt nichts auf der Erde, was nicht mit uns als Menschheit in irgendeiner Weise zu tun hat. Wir müssen verstehen, dass allein unsere Erfahrung nicht reicht, die uns sagt: Dass da immer Fische im Ozean, gesunde Böden mit genug Wasser und gut temperierte Luft waren, heißt nicht, dass dies in Zukunft so sein wird.

Genau, manche Veränderungen, wie meinetwegen Dürren in Deutschland oder Gletscherschmelze in den Alpen verspüren wir relativ schnell, andere Prozesse brauchen vielleicht Hunderte von Jahren, aber eines ist sicher: Letztendlich betrifft es uns – auf die eine oder andere Weise. Deshalb ist es auch sehr passend, dass das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen ist, denn die Tropen betreffen uns alle mehr, als wir denken.

Nicht komplett, aber ja, ich habe das Gefühl, dass jüngere Menschen öfter verstanden haben, dass wir als Menschheit eine große Verantwortung für die Welt um uns und das gesamte Erdsystem haben. Das sehen wir ja auch in der Fridays-for-Future-Bewegung. Das liegt aber auch daran, dass unser Einfluss auf die Umwelt zunimmt. In ihrer Lebensspanne haben sie relativ gesehen einfach weit mehr in diesem Sinne erfahren, gelesen und vielleicht auch selbst gesehen als die älteren Menschen, die durch die Relation zu ihrem gesamten Erfahrungsschatz eine weit stabilere Erdumwelt gewohnt sind. So sind mehr Ältere als Jüngere der Ansicht, dass die Erde unerschöpfliche Ressourcen bereitstellt.

Ja, das stimmt und bis zu einem bestimmten Punkt werden wir hier in Zentral- und Nordeuropa das auch tun. Denn wir können das, wir haben die Ressourcen. Aber das trifft auf viele Regionen der Erde nicht zu und außerdem kann man sich an bestimmte Veränderungen auch nicht anpassen. Wenn die Temperaturen über einen bestimmten Wert steigen und dies an zu vielen Tagen im Jahr, wie es im Nahen Osten in mittlerer Zukunft drohen könnte, kann man dort schlicht nicht mehr leben als Mensch. Und auch bei uns habe ich während der vergangenen Dürren von Forstwirten eher pessimistische Einschätzungen gehört, was den Wasserhaushalt angeht. Also auch wir werden an unsere Grenzen stoßen und eben nicht mit purem Willen oder Technik die notwendigen Anpassungen vollbringen. Der Aufwand wird in jedem Fall groß und je länger wir warten, desto schwerer wird es.

Ich hoffe nicht, ich hoffe und glaube, dass wir es noch vorher schaffen können. Vielleicht schafft auch die Pandemie den Leuten verständlich zu machen, dass wir durch augenscheinlich unter Kontrolle geglaubte Dinge angreifbar sind. Die Pandemie verändert momentan alles, sie ist aber keine Katastrophe in Zeitlupe, sie geht rasend schnell voran im Gegensatz zum Klimawandel. Aber auch hier sehen wir Besserung erst Tage oder sogar Wochen, nachdem wir unser Verhalten verändert haben. Beim Klimawandel sind die Horizonte viel länger, da sprechen wir von Jahrzehnten, aber die Bremsung des Wandels wird kommen, wenn wir handeln. Und wir Menschen mögen es, wenn Dinge bleiben, wie sie sind. Wir sind bei unseren Lebensgrundlagen mitunter darauf angewiesen, Wandel weitestgehend zu verhindern oder ihn stark zu bremsen.

Wir können das schaffen, ja. Wir müssen aber ebenso wie jetzt bei der Pandemie zusammenarbeiten und Schritte möglichst früh einleiten. Das Erdsystem ist Wandel gewohnt, aber unsere Gesellschaftssysteme sind dafür nicht gemacht. Es liegt also in unserem Interesse, aktiv Verantwortung für das Erdsystem zu übernehmen und das können wir auch. Denn im Gegensatz zu anderen kleinen Zahnrädern dieses Uhrwerks haben wir Verstand und können unser Verhalten frühzeitig anpassen, um uns die Erde als Heimat zu bewahren. Und mit meiner Arbeit möchte ich einen winzigen Beitrag dazu leisten.

Zur Person

Nils Moosdorf (40)

ist Hydrogeologe und leitet am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung die Arbeitsgruppe „Submariner Grundwasserabfluss“. Sein wissenschaftliches Interesse gilt dem besseren Verständnis der komplexen Interaktionen im Erdsystem.

Weitere Informationen

Der Vortrag „Alles hängt mit allem zusammen – Erdsystem, Klima und der Mensch“ von Nils Moosdorf findet am Sonnabend, 24. Oktober, ab 11 Uhr in der Reihe „Wissen um 11“ im Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4/5, statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an info@hausderwissenschaft.de ist aber dringend erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.