Es wird ein bisschen enger: Im neuen Seniorenbüro ist nicht so viel Platz wie vorher. (Sebastian Gollnow)

Ein paar Umzugskisten stehen noch in einer Ecke, die Pinwand ist noch leer – aber der Umzug ist erstmal geschafft. Seit dem 21. Januar hat das Bremer Seniorenbüro eine neue Adresse: Breitenweg 12. Es sind nur wenige Schritte vom alten Büro im Haus Breitenweg 1A bis zum neuen Domizil, doch Umzug bleibt Umzug. Es waren Akten und die Büroausstattung einzupacken, Spezialisten für die PC-Anschlüsse zu engagieren, alles musste neu vermessen und eingerichtet werden, und zwar bis auf wenige Ausnahmen durch viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

„Wir haben nun weniger Platz und mussten zusammenrücken“, sagt Eberhard Janz, Vorsitzender des Vereins Bremer Seniorenbüro. Der Grund: Die Zuschüsse vom Amt für Soziale Dienst seien „brutal gekürzt“ worden. Doch das neue Gebäude punktet mit zwei Vorteilen: Es gibt hier einen Aufzug, der groß genug ist für Rollstühle, und einen Hausmeister, der nach dem Rechten sieht. „Es ist alles ein bisschen kleiner, aber trotzdem wie immer“, sagt Eberhard Janz.

Das Seniorenbüro ist eine Gemeinschaft älterer Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren und ein offenes Vereinsleben mit vielen Aktivitäten pflegen. Zur Einweihung am 21. Januar waren viele alte Bekannte gekommen. Stimmengewirr im Gemeinschaftsraum und der Duft nach Glühwein und Kaffee luden ein, sich einfach dazu zu setzen und Erinnerungen auszutauschen oder auch neue Pläne zu schmieden. Auf dem Flur lockten bereits die Flyer für das neue Ausflugs- und Reiseprogramm:

Besuch bei Airbus

Darf’s eine Fünf-Tage-Radtour nach Bad Bentheim sein? Oder Tagesfahrten nach Bederkesa (Kohlessen), Wilhelmshaven (Urzeitmuseum), Stade und Jork, nach Haselünne, Varel und Dangast (Moorbahnfahrt und Radziwill- Museum) oder Leer (Schloss)? Ein Besuch bei Airbus in Finkenwerder? Auch ein paar Tage auf Helgoland wären eine Option. Als Erholungsreisen bietet das Seniorenbüro zwei Wochen in Haffkrug an der Ostsee, in Bad Lippspringe oder Bad Kissingen, eine Woche in Bad Lauterberg und – natürlich – den Renner: zweimal eine Woche in Bad Pyrmont. Ansprechpartnerin für Reisen ist die zweite Vorsitzende Karin Schlichting, die vor Jahren schon Fahrten für die Landeszentrale für Politische Bildung organisiert hat.

Alle Stühle im Gemeinschaftsraum sind inzwischen besetzt. Frage an die Gäste: Was verbindet sie mit dem Seniorenbüro? „Wir spielen hier donnerstags Rommee – das ist eine sehr nette Gemeinschaft!“, „Wir kommen wegen der Gesellschaftsspiele.“, „Ich bin neu in Bremen und möchte mich informieren.“

Fünf bis sechs Ehrenamtliche sind von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr im Seniorenbüro am Breitenweg 12 zu sprechen. Sie sind auch unter Telefon 32 05 49 zu erreichen oder unter info@seniorenbüro.de.