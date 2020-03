Sohn Mats, der nicht mehr in die Schule kann und nun am Esszimmertisch lernt, erfährt zur Zeit sehr viel darüber, was seine Mutter Britte Meyer-Thiede den ganzen Tag so macht. (Petra Stubbe)

Die Waschmaschine brummt, der Hund kläfft, das Kind sucht den zweiten Socken – die Arbeit im Homeoffice stellt dieser Tage so manchen Arbeitnehmer vor eine Herausforderung. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie bietet das Arbeiten in den heimischen vier Wänden vielen Firmen und Unternehmen eine Möglichkeit, den Betrieb am Laufen zu halten und gleichzeitig das Risiko einzudämmen, dass sich die Infektionskette fortsetzt.

Britta Meyer-Thiede kennt die Schwierigkeiten, die sich Angestellten zu Hause stellen. Die 44-Jährige ist beim Mercedes Benz Werk in Bremen für Kalkulationen zuständig. Normalerweise arbeitet die Oberneulanderin von ihren 20 Wochenstunden nur vier daheim. Um das Ansteckungsrisiko gering zu halten, geht es nun zu hundert Prozent an den Computer zu Hause. „Arbeitstechnisch ist das kein Problem“, berichtet sie. Das komplette Team, in dem sie arbeite, mache das sehr gut. Zurzeit finde die Kommunikation mit den Kollegen in Telefonkonferenzen statt. Diese können je nach Auslastung des Netzes auch mal in den frühen Morgen- oder frühen Abendstunden stattfinden. Das erfordert Organisation bei der Betreuung ihres Sohnes Mats. Der Sechsjährige muss pünktlich ins Bett.

Mehr zum Thema Daimler in der Coronakrise Produktionspause bei Mercedes in Bremen beginnt Mit dem Ende der Nachtschicht ruht die Produktion im Bremer Mercedes-Werk. Beschäftigte müssen nun ... mehr »

Keine Angst um Arbeitsplatz

Vor zwei Jahren verstarb ihr Mann und die 73-jährige Großmutter möchte Meyer-Thiede jetzt nicht für die Betreuung einspannen, ebenso wenig wie die Nachbarn, die sonst immer helfend zur Seite stehen, wie sie sagt. Tagsüber helfe es ihr, dass Mats eine Zeit lang mit seinen Hausaufgaben beschäftigt sei, die er für die Zeit bis zu den Osterferien von der Schule erhalten hat. Und wenn das Tablet den Babysitter ersetzen müsse, dann häufig mit Lernprogrammen. Angst um ihren Arbeitsplatz treibt Meyer-Thiede nicht um. Sie zeigt sich zuversichtlich: „Die letzte Krise hat mein Arbeitgeber auch gut gemeistert. Bisher wurde immer eine Lösung gefunden.“

Mehr zum Thema Coronavirus Das sind die Risikogruppen Für die meisten Menschen verläuft die Krankheit Covid-19 mild. Für einige kann das Coronavirus ... mehr »

Übersetzerin Fiona Moore ist erfahrene Heimarbeiterin. Sie erhofft sich im Nachgang der Krise mehr Akzeptanz für das Arbeiten von zu Hause. (Petra Stubbe)

Ihre Nachbarin Fiona Moore möchte nicht zu weit in die Zukunft blicken. Die 42-Jährige ist als Übersetzerin tätig. Noch stimme die Auftragslage. 30 bis 40 Stunden pro Woche verbringe sie am eigenen Computer, den Großteil davon normalerweise am Vormittag. Moore nutzt nun die Ruhe in den frühen Morgenstunden, wenn ihr 13-jähriger Sohn und ihre elfjährige Tochter noch schlafen. Im Laufe des Tages sei dann Disziplin gefragt, konzentriertes Arbeiten, ohne sich von Türklingeln oder dem Bedürfnis, mal eben noch schnell einen Tee zu trinken, aus dem Takt bringen zu lassen. Den Kindern gehe es ähnlich. Auch sie haben Aufgaben für die unterrichtsfreie Zeit bekommen. Doch das stellt Moore vor eine weitere Herausforderung. Ob Motivation, Unterstützung oder Korrektur, ihre Präsenz ist bei den Teenagern gefragt. Über die Plattform „itslearning“ müssen sie Aufgaben mit Abgabetermin bewältigen. Diese gilt es von der Mutter zu kontrollieren. Doch die Alleinerziehende sieht bei aller Anstrengung zurzeit auch eine Chance. „Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten Frauen alles machen und haben bewiesen, dass sie es können. Das hat der Wertschätzung der Frau viel gebracht. Wir schaffen das auch und vielleicht ist dies nun eine Zeit, nach der Homeoffice nicht mehr belächelt wird“, hofft sie.

Bevor die Kinder wach werden, arbeitet Jenny Lukas in aller Frühe E-Mails ab. (Petra Stubbe)

Homeoffice kann zur Herausforderung werden

Ihre Kollegin aus Horn, Jenny Lukas, sieht ebenfalls die Herausforderung darin, der Arbeit die volle Konzentration zukommen zu lassen. Je nach Auftragslage übersetze sie 25 bis 40 Stunden pro Woche Texte, kümmere sich um ihre 13-jährige Tochter und ihren 15-jährigen Sohn und schmeißt den Haushalt, der bis vor kurzem noch komplett an ihr hängen blieb. „Das haben wir mit der schulfreien Zeit sofort anders organisiert“, erzählt die 39-Jährige. Auf einem Din-A-4-Blatt notierten sie alle Aufgaben im Haus und nahmen eine Einteilung vor. Mit einigen Handgriffen, wie Spülmaschine ausräumen oder Staubsaugen einer Etage, entlasten die Kinder nun ihre Mutter. „Ich nehme sie mit in die Pflicht. Wenn jeder nur drei, vier Dinge erledigt ist mir schon sehr geholfen“, sagt Lukas, deren Lebenspartner nicht mit im Haus lebt. Um in Ruhe zu arbeiten, steht die Hornerin ebenfalls früh auf und arbeitet die ersten E-Mails ab, bevor die Kinder wach sind. „Denn dann ist hier Remmidemmi und es gibt Hintergrundgeräusche, das ist normal“, erzählt sie.

Die Kinder von Lisa Quappen verbringen viel Zeit im Garten, das verschafft der Grundschullehrerin Raum für konzentriertes Arbeiten. (Petra Stubbe)

Für Lisa Quappen sind die freien Minuten ebenfalls gezählt. Seit ihr dreijähriger Sohn Johann und ihre sechsjährige Tochter Carlotta nicht mehr Kindergarten und Schule besuchen, hat sie zu Hause einen Vollzeitjob als Mutter. Auf ihren Mann, Maschinenbauingenieur im Bereich Raumfahrt, kann sie in der Woche elf Stunden am Tag nicht zählen. Die Lehrerin an einer Grundschule ist nach wie vor im Dienst und kann trotz Schließung nun von zu Hause tätig sein. Ihre derzeitigen Aufgaben: Material für fachfremde Kollegen zusammenstellen und Arbeitspläne überarbeiten. Als Sportlehrerin könnte sie auch den Materialraum in der Halle aufräumen; doch dafür müssten die Kinder dann mitkommen – mit Spielzeug im Gepäck. Das wäre eine weitere Herausforderung.

Mehr zum Thema Maßnahmen gegen die Coronakrise Bovenschulte: „Der Bremer Weg ist bestätigt worden“ In Bremen bleibt es bei den Einschränkungen, die am Freitag verkündet wurden. Die zwischen Bund und ... mehr »

Die 38-Jährige kann normalerweise auf ihre rüstige Großmutter zählen. Diese gehört mit ihren 81 Jahren jedoch zur Risikogruppe im Falle einer Corona-Infektion. Also möchte Quappen sie lieber nicht bitten zu kommen. Auch in der sonst so gut funktionierenden Nachbarschaft, in der mal der eine, mal die andere auf die untereinander befreundeten Kinder aufpasse, falle die gegenseitige Unterstützung weg. So stehen Tuschen, Basteln, Puzzeln auf dem Programm; der Fernseher werde auch mal angestellt. Vor allem sei es eine gute Zeit für gründliches Aufräumen der Kinderzimmer, so lange die im Freien spielen. „Zum Glück haben wir den Garten, damit sich die Kinder austoben können, noch ist gute Stimmung“, sagt sie. „Aber ich weiß nicht wie das in den nächsten Wochen wird.“ So wird es wohl vielen in diesen Tagen gehen.