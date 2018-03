Heinrich Germer ist als Zeitzeuge nach Dänemark eingeladen worden. (Walter Gerbracht)

Es ist eine Reise in die Vergangenheit für Heinrich Germer. Der Zeitzeuge, der im Viertel aufgewachsen ist, und sein Buch mit dem Titel „Bilder einer verführten Jugend. Der Russland-Feldzug aus der Sicht eines 19-Jährigen“ 2017 veröffentlicht hat, fährt Anfang April für zwei Wochen nach Dänemark. Damit folgt er einer Einladung der dänischen Autorin Susi Apelgreen.

Der heute 96-jährige Germer besucht Orte, an denen er als junger Soldat der Wehrmacht zu Beginn des Zweiten Weltkrieges stationiert war. Susi Apelgreen hat ein Buch in dänischer Sprache über die Erlebnisse Heinrich Germers geschrieben. Es soll am Jahrestag des Beginns der deutschen Besatzungszeit vorgestellt werden, also am 9. April. An jenem Datum im Jahr 1940 war die Wehrmacht im nördlichen Nachbarland einmarschiert, bis zum 5. Mai 1945 stand Dänemark unter deutscher Besatzung.

Heinrich Germer wird nun als Zeitzeuge an mehreren Veranstaltungen teilnehmen. So zum Beispiel auch in Ulsburg, wo er damals seine Grundausbildung absolviert hatte. Dort hatte er auch damit begonnen, mit seiner Retina-Kleinbildkamera, einer Kodak, zu fotografieren. Zwischen 800 und 850 Schwarzweiß-Bilder sind entstanden, die seinen Weg von Dänemark an die Ostfront und dann wieder nach Bremen dokumentieren.

Zu seinem Programm werden auch mindestens zwei Gespräche mit Schulklassen gehören. Das Interesse an dem Thema sei in Dänemark viel stärker als in Deutschland, scheint es Heinrich Germer. Die Verbindung dorthin sei über seinen Sohn zustande gekommen, der vor einiger Zeit nach Dänemark, und unter anderem auch nach Ulsburg gefahren war. Dort traf er Susi Apelgreen, die sofort großes Interesse zeigte. So entstand das Buch über Heinrich Germer in dänischer Sprache.

Engagierter Zeitzeuge

Erst vor Kurzem hatte Heinrich Germer versichert, dass er auch weiterhin seine Geschichte erzählen wolle. „Wenn jemand an mich herantritt, kein Problem“, bot sich der Bremer, der in Blockdiek wohnt, an. „Ich rede da gerne drüber.“ Er hoffe, noch einige Jahre als Zeitzeuge zur Verfügung stehen zu können. Es sei ihm sehr wichtig, darüber zu sprechen und vor allem jungen Leuten klar zu machen, dass sich so etwas niemals wiederholen darf. Nun bekommt er in Dänemark eine weitere Chance, seine Geschichte zu erzählen. Fit genug ist er auf alle Fälle noch. Mit seinem Stock geht er durchaus flott für sein Alter. Er selbst sagt: „Ich freue mich auf die Reise.“