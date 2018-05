ANDERTHALBSPALTIGES FOTO (Andrea Lewerenz)

Ihre berufliche Zukunft hat Sophia Lewerenz bereits fest im Blick: „Ich möchte als Pianistin arbeiten und später Professorin werden“, sagt die Zwölfjährige und schaut hinüber zu Almut Cordes, ihrer Dozentin für Klavier und Klaviermethodik an der Hochschule für Künste (HfK) in der Dechanatstraße. Almut Cordes betreut unter anderem auch die Jungstudierenden an der Hochschule, und Sophia Lewerenz ist eine von ihnen.

Und das zahlt sich offenbar aus: 2016 hat Sophia Lewerenz bereits den „Bitburger Klavierwettbewerb“ gewonnen, im November 2017 den internationalen Klavierwettbewerb in Ústí nad Labem in Tschechien in der Kategorie II für die zehn- bis elfjährigen Pianistinnen und Pianisten. Im selben Wettbewerb hat sie zudem einen Sonderpreis für ihre Interpretation der Fantasie d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart erhalten.

Das klingt erstaunlich, ist aber ein Resultat harter Arbeit: „Man übt viel und gründlich und setzt die Tipps um, die Frau Cordes gibt“, erklärt Sophia Lewerenz einen Grund ihres Erfolges. Seit ihrem 6. Lebensjahr spielt sie Klavier, seit 2016 studiert sie als Jungstudentin in der Klavierklasse von Almut Cordes. Einmal in der Woche geht Sophia Lewerenz in die Hochschule für Künste in der Dechanatstraße, wo sie sich sowohl der Musiktheorie als auch der Praxis am Klavier widmet. Neben ihr gibt es in der Klavierklasse noch zwei weitere Jungstudenten, die bereits 15 Jahre alt sind, weitere sieben Jungstudenten verteilen sich auf die Instrumente Schlagzeug und Klarinette.

Es sei eine Elternentscheidung gewesen, die Förderung zu verbessern, sagt Sophias Mutter Andrea Lewerenz. Zuvor habe Sophia Klavier an einer Bremer Musikschule gelernt. „Doch die Hochschule ist eine ganz andere Umgebung“, bekräftigt Almut Cordes, „durch die Studenten und die Konzerte kommt Sophia in ein ganz anderes Umfeld und das erweist sich als extrem wichtig.“

Hohe Motivation

Es sei außerdem eine ganz andere Motivation, wenn die Studierenden gewillt seien, an den Feinheiten zu arbeiten. Das macht Sophia anschließend zu Hause in Mahndorf, wo sie mit ihren Eltern und ihren Großeltern lebt. Dort sitzt sie ebenfalls vor einem Flügel, der allerdings mit 1,60 Metern etwas kürzer ausfällt als das Instrument in der Hochschule für Künste, was ihrer Spielfreude allerdings nicht abträglich ist: „Eigentlich spiele ich alle Stücke gerne, aber am liebsten spiele ich Bach“, sagt die junge Bremerin. „Und ich spiele auch gerne schnell, das macht Spaß.“

Mit der georgischen Klavierspielerin Khatia Buniatishvili und dem niederländischen Brüderpaar Arthur und Lucas Jussen kann Sophia Lewerenz gleich mehrere Pianisten nennen, die sie beeindrucken. Bis zum hauptberuflichen Klavierspiel hat die Zwölfjährige, die die katholische St.-Johannis-Schule im Schnoor besucht, allerdings noch etwas Zeit, doch Almut Cordes denkt bereits an die Zukunft: „Für die spätere berufliche Laufbahn ist es erleichternd, wenn internationale Wettbewerbe gespielt werden.“

Als Gewinnerin des Bitburger Klavierwettbewerbs wird sie das einstündige Eröffnungskonzert für den Wettbewerb 2018 spielen, doch dann zunächst keine Wettbewerbe mehr bestreiten. „Jetzt werde ich erst einmal neue Stücke lernen“, sagt sie, „zwei Etüden von Chopin und einen neuen Bach.“