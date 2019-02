Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) erneuert die Treppen an der Teerhofbrücke. Die Bauarbeiten dauern etwa sieben Wochen. (Pascal Faltermann)

An der Schlachte muss gearbeitet werden. Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) will die Stufen der Treppenanlage zur Teerhofbrücke – auf Seite der Schlachte – ab kommender Woche neu verlegen. Diese sogenannten Blockstufen und Formsteine sind stellenweise verschoben. „Um diese Schadstellen zu beseitigen, muss der gesamte Treppenbelag aufgenommen und höhen- und lagegerecht wieder eingebaut werden“, sagt Martin Stellmann, Sprecher des ASV. Vor dem Start der Biergarten-Saison an der Weser soll alles fertig sein.

Die Arbeiten werden laut ASV in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Dabei muss die Brücke jeweils halbseitig gesperrt werden. Der Fußgängerverkehr soll jedoch jederzeit daran vorbei können. Auch der Fahrstuhlbetrieb an der Brücke bleibe während der gesamten Bauzeit erhalten, heißt es. Die neben dem Baufeld vorhandene Treppe von der Schlachte runter zur Weserpromenade wird zur Verkehrs- und Baustellensicherung während der Bauzeit durch einen Zaun vollgesperrt. Geplant ist, dass die Arbeiten am Montag, 11. Februar, beginnen. Die Bauzeit ist vorbehaltlich der Wetterlage mit rund sieben Wochen angesetzt.

Wie bei jeder Maßnahme seien Beeinträchtigungen während der Bauphase unvermeidlich, heißt es vom ASV. Auch die Bauzeit kann sich beispielsweise witterungsbedingt ausweiten. Alle an der Erneuerung dieser Treppe Beteiligten werden dafür Sorge tragen, dass Beeinträchtigungen so gering und zeitlich begrenzt wie möglich ausfallen.

Die Brücke aus den Jahren 1992/1993 stellt eine Fußgänger-Verbindung zwischen der Bremer Alt- und Neustadt dar und verbindet die Weserhalbinsel Teerhof mit der Schlachte und der Bremer Altstadt.