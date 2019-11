Werke von Jiska Engelke werden ebenfalls am Wochenende zu sehen sein. (Roland Scheitz)

„Wenn man mir damals gesagt hätte, die Kunst als Beruf zu haben, dann wäre das ein ferner Traum gewesen. Ein ferner Traum, der sich sowieso nicht erfüllen wird“, sagt Jiska Engelke, während sie in ihrem Atelier in der Kohlhökerstraße steht. „Damals“, das war die Zeit, als die heute 58-jährige das Fach Kunst als Leitungskurs belegt hat – und heute lebt sie diesen fernen Traum, der sich längst erfüllt hat: Als Porträtmalerin, die für die Menschen den Augenblick einfängt und in Öl festhält. Und einige dieser eingefangenen Momente sowie ihr geschichtsträchtiges Atelier werden am Sonnabend, 2. November und Sonntag, 3. November im Rahmen der „Offenen Ateliers“ zu sehen sein. Jiska Engelke und 49 weitere Künstlerinnen und Künstler des Vereins „Kunstwerk im Viertel“ öffnen dann ihre Ateliers, um Interessierten und Kunstliebhabern ihre Wirkungsstätten und ihre Kunst zu zeigen.

„Die Menschen finden mich“, antwortet Jiska Engelke auf die Frage, wie die Kundinnen und Kunden den Weg in ihr Atelier finden. „Sie finden mich über ,Kunstwerk im Viertel´ und über die ,Offenen Ateliers´. Das hilft sehr und die Leute kommen dann wieder.“ Die Modelle seien dann Feuer und Flamme, erzählt sie; denn: „Ein Porträt ist immer noch etwas ganz Tolles, da ist ein Foto keine Konkurrenz für mich. Und wenn die Menschen verfolgen, wie das Bild entsteht, sind sie hin und weg.“ Natürlich habe sie auch mal skeptische Kundinnen und Kunden, doch dann rede sie zur Auflockerung über das Gebäude, ein Altbremer Haus, in dem das Atelier eingerichtet ist, oder über das Wetter. Muße brauche man und man müsse sich auf die Situation einlassen können, sagt sie, „und die Menschen werden dann auch mal schläfrig, deshalb halte ich die Sitzungen auch kurz.“ Zwei Stunden sitzen die Modelle dann auf dem Podest vor der Staffelei – und dann mehrere Male: Zu durchschnittlich vier Sitzungen sollten die Kundinnen und Kunden dann wiederkommen – manchmal auch häufiger, manchmal seien es aber auch weniger Sitzungen. „Hier vergessen die Menschen die Zeit“, erzählt sie. „Hier drinnen findet nichts, was draußen passiert, statt.“

Im Alter von 22 Jahren hat sie begonnen, in Öl zu malen. Zuvor hat sie bereits Grafikdesign in Mannheim studiert, „doch es gab da einen Professor, der in Öl malte. Der hat mich dann in sein Atelier mitgenommen und mir die Ölmalerei beigebracht.“ Alfons Klein, Professor der Mannheimer Hochschule für Gestaltung, sei das gewesen, und so habe sie noch von einem Vertreter der „alten Schule“ Ölmalerei kennenlernen dürfen: „Das war toll.“ Dennoch war sie anschließend ein paar Jahre als Grafikdesignerin tätig, bevor die gebürtige Niederländerin dann dann doch noch Kunst in Amsterdam studiert hat. 1996 ist sie dann der Liebe wegen nach Bremen gekommen: „Und ich fand Bremen besser als Amsterdam, um meinen Sohn aufwachsen zu sehen.“

Ihr mit hohen Bücherregalen, Malutensilien, Ölporträts und der Staffelei ausgestattetes, helles Atelier mit einer überraschenden Aussicht auf den rückwärtigen Garten birgt übrigens eine historische Besonderheit: Die international bekannte und 1964 verstorbene Bremer Künstlerin Elisabeth Noltenius lebte und arbeitete ebenfalls in dem Haus im Viertel. Jiska Engelke kann dazu eine Anekdote beitragen: Einmal kam ihr Vermieter vorbei und Jiska Engelke machte sich ein wenig Sorgen, ob auch keine Farbspuren auf dem Parkettboden zu finden seien. Doch die Sorge erwies sich als unbegründet, er lobte die Einrichtung und die Bilder – und nicht nur das: „Weißt du, dass meine Großtante Elisabeth Noltenius ebenfalls ihr Atelier in diesem Raum hatte?“ Das wusste Jiska Engelke nicht, ebenso wenig die Tatsache, dass nicht nur ihre Staffelei an derselben Stelle stand wie damals, sondern auch das Podest, wo die Kundinnen und Kunden saßen, um sich porträtieren zu lassen.

Inzwischen hat Jiska Engelke tausende Porträts gefertigt, so genau kann sie das gar nicht sagen. „Hier wird so gemalt wie bei den meisten Künstlern: Dass man Qualität verbindet mit eigener Entwicklung. Ich nutze eine Technik, um das zu malen, was mir Freude bereitet. Wenn mich das Bild anrührt, habe ich es geschafft.“ Nicht immer geht es dabei einfach zu, erinnert sie sich: Das Bild, das jetzt bei ,Ilse-Moden´ hängt, war ein Kampf. Zum Schluss ist es aber sehr gut geworden.“

So einige Bilder schmücken auch ihr Atelier in der Kohlhökerstraße: „Ich brauche ja auch einen Fundus. Außerdem male ich auch wegen der Freude und zur Übung“, sagt sie. Und alle Porträts sind in Öl: „Da trauen sich viele nicht heran – Öl, da ist so eine Schwelle. Der Respekt hat auch mit den bekannten Künstlern zu tun.“ Außerdem bleibe die Farbe im Verlaufe der Sitzung feucht. „Öl kann Tiefe in die Bilder bringen und es kann lasieren“, beschreibt sie die Vorteile der Ölmalerei. „Von grob nach fein, von dunkel nach hell und zum Schluss die Einzelheiten“, erklärt sie die Vorgehensweise, die sie übrigens auch anderen Menschen erklärt. „Ich gebe auch einmal in der Woche einen Porträtkurs. Dann malen wir hier zu sechst“, sagt sie. Ferienkurse gebe es auch, vier Vormittage hintereinander. Dabei gebe sie gar nicht allzu viel vor, erzählt sie: „Es ist nicht schwer anzufangen – einfach machen!“

Mit „ Kunstwerk im Viertel“ zeigen 50 Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten Kunstrichtungen am morgigen Sonnabend, 2. November, und Sonntag, 3. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr im ganzen Viertel ihre Arbeiten und Wirkungsstätten und öffnen ihre Ateliers. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen sind unter https://kunstwerkimviertel.de/ erhältlich.