Bei Heimspielen dürfen ab der St.-Jürgens-Kreuzung nur Anwohner und Händler in Richtung Weserstadion fahren. Die Polizei kontrolliert. (Frank Thomas Koch)

Bis auf wenige Ausnahmen ist bei Fußballspielen und Großveranstaltungen im Bremer Weserstadion kein Durchkommen am Osterdeich. Nur Anwohner und ansässige Gewerbetreibende dürfen dann in das ans Stadion angrenzende Quartier zwischen Stader Straße und Lübecker Straße sowie Am Schwarzen Meer/Am Hulsberg und Osterdeich fahren. Für alle anderen ist die Zone gesperrt.

Geregelt wird das über Ausnahmegenehmigungen, die das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) erteilt, allerdings gelten sie nicht unbefristet. Am Dienstag, 31. Juli, verlieren die Genehmigungen ihre Gültigkeit. Deshalb bittet das ASV alle Anwohner, die eine Sondererlaubnis brauchen, sie bald verlängern zu lassen oder neu zu beantragen.

Das Amt hatte die Anwohner bereits in einem Schreiben Ende April informiert – das allerdings bislang auf wenig Resonanz gestoßen ist. "Von derzeit 3400 ausgestellten Berechtigungen wurden aktuell lediglich 1100 Anträge auf Verlängerung der Ausnahmegenehmigung gestellt", teilt der ASV mit.

Benötigt werden die Durchfahrtsscheine für Anwohner zwar erst, wenn Werder am Sonnabend, 25. August, beim ersten Heimspiel auf Hannover 96 trifft. Das ASV warnt aber davor, dass es zu Wartezeiten kommen kann, wenn die Anträge erst ab August gestellt werden. Die Gründe: Die Bearbeitung der noch zu erwartenden rund 2300 Anträge brauche Zeit, zusätzlich sind Ferien und damit viele Mitarbeiter im Urlaub.

Verlängert werden können die Ausnahmegenehmigungen für die Anwohnerzone auf verschiedenen Wegen: persönlich im Bürgerbüro des ASV, Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen, von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr, per Brief an dieselbe Adresse, per Fax an die Nummer 0421/496 69 45 oder per E-Mail an die Adresse anwohnerzone@asv.bremen.de.

Das Antragsformular und weitere Informationen stehen auch im Internet unter der Adresse www.asv.bremen.de in der Rubrik „Service“ zur Verfügung. Der Antrag läuft über den Namen und das Auto-Kennzeichen, benötigt werden unter anderem Personalausweis, Fahrzeugschein und bei Händlern die Gewerbeanmeldung. Die Genehmigung ist kostenfrei, sie gilt dann drei Jahre lang. Auch Neuanträge sind weiterhin unter diesen Bedingungen möglich.

Die Anwohnerzone besteht seit dem Umbau des Weserstadions im Jahr 2008. Seitdem werden die angrenzenden Straßen in Peterswerder 2,5 Stunden vor Spiel- oder Veranstaltungsbeginn bis kurz nach Ende für den allgemeinen Autoverkehr gesperrt. Ausgenommen sind Motorräder und Besucher, die eine Berechtigung für einen Parkplatz am Stadion besitzen. Polizei und Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienst kontrollieren die Zufahrten.