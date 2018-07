Ein Hingucker ist die nachgebaute Oldtimer-Tankstelle mit einem Lloyd Kombi aus dem Focke-Museum. (fotos: Roland Scheitz)

Vor viereinhalb Jahren war kaum noch etwas zu sehen von dem kulturhistorischen Schatz, der hinter dem großen Supermarkt an der Duckwitzstraße zu finden ist. Mannshohe Hecken und schnellwüchsige Bäume hatten sie verborgen gehalten, die „Lloyd­halle 4“, die mit ihrem hellen Klinkerstein auf den ersten Blick eher unscheinbar wirkt. Doch geschichtsträchtig ist sie und der Ort, an dem sie steht. Sie war Teil der ehemaligen „Lloyd Motorenwerke“ und gilt den Bremer Landesdenkmalpflegern als Industriedenkmal mit dem besonderen Etwas. Eine wuchtige Zeitzeugin für ein besonderes Kapitel Bremer Automobilgeschichte. In unserer Stadtteilserie „Neu entdeckt“ widmen wir uns genau solchen unbekannteren Denkmälern, die nicht wie eine prunkvolle Kirche sofort ins Auge fallen. Die 1954 gebaute Endmontage-Halle 4 zählt zu den letzten vier erhaltenen Industriebauten des zur Borgward-Gruppe gehörenden Automobilherstellers Lloyd (1950 bis 1961). Nur sie steht unter Schutz, obwohl nebenan auch das Lloyd-Verwaltungsgebäude sowie die 1941 entstandenen Hallen 1 und 2 erhalten sind. Ihre damalige Adresse hieß „Vulkanstraße“, heute liegen alle zusammen an der Richard-Dunkel-Straße.

„Immerhin sind dort Bremens meistverkaufte Autos der 1950er-Jahre gebaut worden“, erklärt Rolf Kirsch vom Landesamt für Denkmalpflege. Die Marke Lloyd nahm im Jahr 1955 tatsächlich Platz drei in der Zulassungsstatistik hinter VW und Opel ein. Scherzhaft nennt Kirsch den Lloyd 300 aus den Anfangsjahren der Produktion auch den „Bremer Trabbi“. Denn wegen des Rohstoffmangels in den Nachkriegsjahren bestand das kleine Auto aus einer Holzkonstruktion, über die Kunstleder gespannt wurde. „Die Bremer vergaben schnell den Spitznamen ‚Leukoplast-Bomber‘ und reimten spöttisch: ´Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd‘“, weiß Automobilhistoriker Peter Kurze zu berichten. Mit zehn Pferdestärken erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von nur 75 Stundenkilometern.

Auch heute spielen Autos wieder eine wichtige Rolle in der mittlerweile umgebauten Fertigungshalle. In einem extra abgetrennten Bereich hat die Firma „Peper und Söhne“ Stellplätze für exklusive Fahrzeuge eingerichtet. Altehrwürdige Oldtimer stehen dort neben spritzigen Sportwagen und weiteren Edelkarossen. Mittendrin sticht der Nachbau einer Oldtimer-Tankstelle ins Auge, die einst für die „Classic Motor Show“ gebaut worden ist. Unter dem geschwungenen Dach steht ein hellblauer „Lloyd LS 400“, der zeitweise auch im Focke-Museum als Ausstellungsstück zu bewundern ist. 1955 hatte Firmeninhaber Carl F. W. Borgward den kleinen Kombi der Bürgerparktombola als Hauptgewinn zur Verfügung gestellt. „Als wir die Halle im Jahr 2014 zusammen mit dem Grundstück der ehemaligen Motorenwerke übernommen haben, waren wir sofort begeistert von dem besonderen Charme des Geländes und der Halle“, berichtet Christoph Peper von der Firma „Peper und Söhne“, die die Halle in den vergangenen Jahren umgebaut und wieder mit Leben gefüllt hat. Wie berichtet, wechselte das Gesamtareal unter dem neuen Namen „Lloyd-Industriepark“ erst kürzlich erneut den Besitzer. Die Lloyd-Garagen in Halle 4 haben der ehemalige Handelskammerpräses Lutz Peper und seine Söhne jedoch umgehend zurückgemietet. „Das war uns eine Herzensangelegenheit, dass wir als autobegeisterte Familie die Geschicke der Garagen in der Hand behalten“, erklärt Christoph Peper den Schritt.

Als kurz nach dem Kauf 2014 Post von der Landesdenkmalpflege eingetrudelt sei, „bekamen wir erst einmal einen Schreck“, gesteht der Geschäftsmann ein. Allerdings sei das völlig unnötig gewesen. „Die Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz war sehr unkompliziert und angenehm“, gibt Peper zu Protokoll.

Mehr zum Thema Verstaubte Schätze Borgward im Verborgenen Eine Halle in einem Gewerbegebiet am Rande Bremens ist voll mit Borgward-Modellen. Sie gehören ... ... mehr »

„Man muss im Denkmalschutz leichte Abstriche hinnehmen, wenn eine neue Nutzung des Gebäudes angedacht ist“, sagt Kirsch. Wichtig sei jedoch gewesen, „dass die Ästhetik der Halle erhalten bleibt, und das ist auch das Interesse der Eigentümer gewesen“, so der Denkmalpfleger. Einzelne, abgetrennte Bereiche für verschiedene Mieter und zeitgemäßer Brandschutz waren ebenso notwendig wie eine moderne Lüftungs- und Heizungsanlage für das Gebäude. Auch neue Laderampen am hinteren Gebäudeteil seien problemlos genehmigt worden, zählt Peper auf.

Das besondere Dach mit seiner auffälligen Shed-Konstruktion, die wie übergroße, leicht gekrümmte Sägezähne auf dem Dach angeordnet ist, ist einer der Gründe, warum das Gebäude 2014 unter Schutz gestellt worden ist. Die Architektur der Halle 4 entwarf der Hamburger Architekt Rudolf Lodders. „Und die Konstruktion ist weit aufwendiger ausgefallen, als es eine zweckmäßige Halle erfordert hätte“, findet Denkmalpfleger Kirsch.

Lodders selbst schrieb nach dem Bau in einer Architekturzeitschrift von einer „feingliedrigen Struktur des Äußeren“ und ließ seinen hohen ästhetischen Anspruch auch an anderer Stelle anklingen: „Eine leichte Krümmung der Riegel der Shedbinder bringt etwas Weichheit in die Linienführung und kann je nach der persönlichen Einstellung als schöner empfunden werden.“ Allein 215 Tonnen Stahl und 2 200 Kubikmeter Beton sind in der Halle verbaut. Der Blick nach oben muss gigantisch gewesen sein, als die Halle noch durchgängig offen war: Von vorne bis hinten auf 212 Metern Länge und 62 Metern Breite fertigten Männer und Frauen an sechs Montagebändern Lloyd- und später Borgward-Autos quasi bei Tageslicht, das durch Hunderte von Dachfenstern einfiel. In einem weiteren Gebäudeteil waren großzügige Umkleiden und Waschgelegenheiten sowie eine Werkskantine für die Mitarbeiter eingerichtet. Historische Bilder zeigen rot-weiße Markisen, die unter großen Loggien der Belegschaft Schatten spenden.

Der Denkmalschutz bescheinigt der Halle 4 in ihrer Gesamtheit, es sei für die Nachkriegszeit ein „seltenes und gelungenes Beispiel einer durch den architektonischen Entwurf veredelten Industriearchitektur“. Auch Christoph Peper ist froh, dass die Halle heute unter Denkmalschutz steht: „Uns war es wichtig, die Vergangenheit hochzuhalten nach all den Höhen und Tiefen, die die Automobilindustrie in Bremen durchgemacht hat.“

Zur Sache

Worüber wir in der Serie schreiben

Es muss nicht immer gleich eine prunkvolle Kirche sein, die als Kulturdenkmal erhaltenswert erscheint. In den Bremer Stadtteilen gibt es auch unscheinbare Zeugen von Militär-, Industrie-, Schul- und Automobilgeschichte, Gartenkultur, Handwerkskunst und vielem mehr. Wir haben uns auf die Suche begeben und unerwartete Denkmäler entdeckt, die uns einen genaueren Blick Wert waren.