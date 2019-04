Schon bei seiner Hochzeit 1931 (oben) war Erwin Arras ein glühender Nationalist. Sein Sohn Hartmut Arras erfuhr durch Zufall von der braunen Vergangenheit seines Vaters. Um zu begreifen, was ihn in die Arme der Hitler-Bewegung trieb, recherchierte er zehn Jahre lang. (Magali Trautmann (1)/Privatarchiv Arras (2))

Wie wird man(n) zum Nazi? Diese Frage stellte sich Hartmut Arras, als er mit fast 60 Jahren durch Zufall erfährt, dass ausgerechnet sein Vater, Erwin Arras, Nazi war. Arras Junior hat ihn nie wirklich kennengelernt, denn als er drei Jahre alt war, fiel der Vater in Russland. „Kein schönerer Tod war ihm vorstellbar“, schreibt er jetzt in seiner umfangreichen Biografie „Mein Vater Erwin Arras“, und zitiert Friedrich Georg Jünger, der Ähnliches über Hermann Löns sagt, einen vom Vater gerne gelesenen Autor: „Ihm war es vergönnt, was er als Höchstes für sich forderte, mit der Waffe in der Hand für das Vaterland zu fallen.“

Das war 1942. Da war sein Vater erst 37 Jahre alt und bereits zutiefst überzeugter Nazi. Was war in den Jahren zuvor geschehen? Wie konnte es soweit kommen? Als Hartmut Arras, promovierter Stadtplaner, erstmals vom Werdegang seines Vaters respektive seines Großvaters erfährt, befindet er sich zum Ausklang einer Tagung auf einer entspannten Schiffstour auf dem Bodensee. „Der Boden unter mir schwankte“, erinnert sich Arras. „Zufällig fand sich eine Gruppe zusammen. Man kam auf Darmstadt zu sprechen. Als ich meinen Großvater erwähnte, der in Groß-Zimmern [bei Darmstadt] gelebt hatte, fragte mich eine Kollegin nach seinem Namen – und öffnete mir die Augen.“ Die Kollegin recherchierte zu ihrem eigenen, kommunistischen Großvater, ebenfalls aus Groß-Zimmern, der im Konzentrationslager eingesperrt gewesen war. „Bei ihren Recherchen war sie auf den Namen Ernst Arras gestoßen.“ Von seinem Großvater hatte Hartmut Arras immer gedacht, er sei, wie sein Vater, ‚nur‘ Lehrer, nun sollte er Nazi gewesen sein und bei der Inhaftierung von Regimegegnern geholfen haben?

Zu kurzes Gespräch mit der Mutter

Das war im Jahr 2000. Hartmut Arras sprach daraufhin zum ersten Mal in einem „offenen, aber zu kurzen Gespräch“ mit seiner Mutter über den früh verstorbenen Vater. Sie erwähnte „Organisationen, denen er angehört habe, mit denen ich aber nichts anzufangen wusste: ‚Schwarze Reichswehr‘ und ‚Freikorps‘.“ In Hartmut Arras wuchs das Bedürfnis, ein über die Jahrzehnte totgeschwiegenes Familiengeheimnis zu lüften, das seine Mutter, die kurze Zeit später 93-jährig verstarb, mit ins Grab genommen hätte, hätte der Zufall es nicht anders gewollt. Zum Glück, denn so ist der Nachwelt ein umfangreiches Zeugnis erhalten geblieben, das in der Aufarbeitung durch den Sohn einen sehr persönlichen Einblick in einen Lebenslauf gewährt, der einen bestens dokumentierten Einzelfall darstellt, aber exemplarisch für zahlreiche Zeitgenossen stehen kann.

In seinem über 500 Seiten fassenden Werk verwebt Arras sehr geschickt die eigene Familiengeschichte mit der großen Geschichte Deutschlands – von der Indoktrination junger Männer durch rechtsnationale Propaganda über ihre Radikalisierung in militärischen Männerbünden (Freischärler) bis zu ihrer Entnazifizierung. Sein Vater sei sogar nach seinem Tode entnazifiziert worden, stellt Arras überrascht fest, um die Witwenpension für seine Mutter ermitteln zu können. Elisabeth Arras habe sie nach längerem Verfahren auch erhalten, und zwar, indem sie „die ideologische Einstellung von Erwin Arras verharmlost[e] und entgegen der Wahrheit [behauptete], er habe eine kritische Haltung zum NS-Regime entwickelt.“ Hartmut Arras betrachtet ihre Aussagen skeptisch, zeigt aber auch Verständnis für die damalige finanzielle Lage der Mutter.

Akribische Recherche in diversen Archiven

Dabei war Erwin Arras ein Nazi durch und durch, wie neben den „familiären Dokumenten“ die „unerwartet reichhaltigen Archivfunde zu seinem Leben“ belegen, die Hartmut Arras in gut zehnjähriger, akribischer Recherche in diversen Archiven aufgetrieben und sorgfältig zusammengeführt hat. So rekonstruiert er aus unzähligen Fotos und Feldpostbriefen sowohl aus Frankreich als auch aus Russland ein sehr genaues Bild seines Vaters. In seinem letzten Brief, wenige Tage bevor er von einer Granate getötet wird, schreibt er an den ältesten Bruder von Hartmut Arras: „Deutschland hatte zu wenig Platz und die anderen Völker wollten uns keinen Platz lassen. Vor allem die Juden hassen uns Deutsche. Sie wissen, dass wir mehr können als sie. Wir haben mehr Erfinder und tüchtige Männer als alle anderen.“ Erwin Arras weist seinen Ältesten dann an, fleißig in der Schule zu sein und schreibt weiter: „So lernt man auch unser Volk lieben und vor allem alle unsere großen Männer, an der Spitze unseren großen, lieben Führer Adolf Hitler. Er war auch einmal ein kleiner Bub und hatte lernen müssen. […] Bald bist Du 10 Jahre alt und kommst ins Jungvolk. Dann bist Du ein Hitlerjunge. Adolf Hitler kann nur ganze Kerle gebrauchen.“

Dass Erwin Arras ein Nazi war, lässt sich also nicht von der Hand weisen. Wie er dazu wurde, legt sein Sohn minutiös dar und findet auf diese Weise nebenbei Antworten auf die Frage, wie sich heutige junge Menschen radikalisieren und zu Nazis werden können. Das macht das Werk über die lehrreiche Geschichtsarbeit hinausgehend zu einer wertvollen Analyse mit Aktualitätsbezug. Am Ende urteilt Hartmut Arras über den Vater, der als eine von vielen Tätigkeiten von 1933 bis 1936 die Wochenbeilage „Das Dritte Reich“ im „Oldesloher Landboten“ herausgab und selbst hierfür elf Prozent der Beiträge verfasste: „Erwin Arras war als Propagandist verbaler Überzeugungstäter – wahrlich kein „Mitläufer“. […] Bis zuletzt offenbarte er sich in seinen Texten und Briefen als unbeirrter Nationalsozialist mit absoluter Siegesgewissheit, als gläubiger Leser von Hitlers ‚Mein Kampf‘. […] Er suchte Gott – und fand Hitler.“

Weitere Informationen

Hartmut E. Arras: „Vom Freischärler zum Propagandisten des Nationalsozialismus. Mein Vater Erwin Arras (1905-1942)“, Donat Verlag, 544 Seiten, 173 Abb., Hardcover, 19,80 Euro.