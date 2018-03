Das Ensemble New Babylon beteiligt sich an der Reihe von Levin Handschuh am Bremer Theater.

Was ist eigentlich Heimat? Der Heimatbegriff ist historisch vorbelastet und wird zurzeit arg strapaziert. In der neu kon­stituierten Bundesregierung gibt es sogar ein „Heimatministerium“. Der bisherige Tiefpunkt ist die „America first“-Politik des US-amerikanischen Präsidenten Trump. „Wir dürfen den Begriff Heimat nicht den Rechten überlassen“, betont Regisseur Levin Handschuh, der von 2014 bis 2017 als Regieassistent am Musiktheater des Theaters Bremen arbeitete. Es stelle sich doch die Frage, ob die Menschen tatsächlich die Flucht ins Mittelalter der einfachen Wahrheiten antreten wollten. Mit seiner neu konzipierten, dreiteiligen Reihe „Andere Töne – Heimat“, begibt sich Handschuh nun auf Spurensuche des Heimatbegriffs.

Der vom Neoliberalismus eingeforderte Mobilitätszwang und das diffuse Gefühl, unkontrollierbaren, dunklen Mächten ausgesetzt zu sein, verstärke die Sehnsucht nach einer „Heimat“, so der Regisseur. „Uns hat die Frage beschäftigt: Was bedeutet Heimat in puncto Identitätsstiftung, aber auch: Was ist der Fluch an ihr?“ Und hier kommt die fantastische Literatur des schillernden US-amerikanischen Schriftstellers H. P. Lovecraft ins Spiel: „Er war ein unglaublich sensibles Barometer für soziale Zustände“, betont Handschuh. Er habe bereits 1918 Strömungen thematisiert, die wir auch heute wieder erleben, wie die Abschottungstendenzen in den USA. Lovecraft war mit seiner abgründigen Schauerliteratur eine Inspirationsquelle für Stephen King und steht in einer Reihe mit Edgar Allen Poe.

Zeitgenössische Musik

„Wir haben hier in Bremen eine tolle Szene von zeitgenössischer Musik und ich möchte dazu beitragen, dass sie sich stärker mit­einander vernetzt“, sagt Levin Handschuh, der im Theater Bremen das Format „Temporäre Musikalische Zone“ etablierte, in dem er in ungewöhnlichen Raumkonstellationen Arbeiten zeigte, die von zeitgenössischer Musik und elektroakustischen Experimenten geprägt waren. Der italienische Multimedia-Komponist Riccardo Castagnola von der Hochschule Bremen entwarf für Handschuhs Version von Massenets „Don Quichotte“ und für seine Produktion „Hoffmann – Ein Offenbach Projekt“ außergewöhnliche Klangräume. Der Elektroakustikkünstler Riccardo Castagnola wird in der Junifolge dabei sein, wenn es um das Thema Heimat im Digitalen geht. Im Mai arbeitet Handschuh dann mit dem Klang-Aktions-Ensemble „Klank“ zusammen. An diesem Montag, 12. März, um 19.30 Uhr hat die Auftaktproduktion der szenischen Konzertreihe „Andere Töne: Heimat 1 – Native Outsiders“ im Foyer des Theaters Bremen Premiere.

Erstmals kooperiert Levin Handschuh mit dem ambitionierten, jungen „Ensemble New Babylon“, das sich 2012 aus dem Kreis von Komponisten und Musikern an der Hochschule für Künste heraus gegründet hat. Die Gruppe bespielt immer wieder höchst fantasievoll Kulturräume wie die Weserburg, das Theater am Leibnizplatz der Bremer Shakespeare Company und zuletzt die Schwankhalle. Für Aufsehen sorgte vor zwei Jahren auch die 48-stündige Nonstop-Performance „The show must go on“ im Theater Bremen, für die das Ensemble erneut mit dem Förderpreis des Deutschen Musikrates ausgezeichnet wurde. Der Komponist Anton Wassiljew hat von 2009 bis 2016 sein Kompositionsstudium bei Professorin Younghi Pagh-Paan und Professor Jörg Birkenkötter an der Hochschule für Künste absolviert. Zuvor studierte er am renommierten Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau.

Wassiljew arbeite an der Grenze zwischen den Medien Musik, Bild, Performance und Video und sorge dafür, dass sich Musik durch die Räume bewege, sagt Levin Handschuh. Eine weitere Besonderheit der kompositorischen Struktur: Als Folie diente das bewegliche Melodram „Der Andere“ des renommierten, zeitgenössischen Komponisten Moritz Eggert, das zur Jahrtausendwende uraufgeführt wurde. Es basiert auf H. P. Lovecrafts fantastischer Kurzgeschichte „The Outsider“. Anton Wassiljew komponierte dazu eine Landschaft aus fünf neuen Instrumentalstücken. Seit seines Studiums an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München ist Handschuh mit Moritz Eggert befreundet, der zur Premiere anreist. Vor sechs Jahren sorgte er mit der Uraufführung der Jugendoper „All diese Tage“ im Theater am Goetheplatz dafür, dass ein junges Publikum sogar mit dem Skateboard in die Oper kam. Das szenische Konzert, das am heutigen Montag zu erleben ist, soll den Charakter einer Séance haben. Wenn das Publikum aus dem Abend käme, solle es mit anderen Augen auf seine Stadt blicken, sagt Levin Handschuh. Wie überhaupt Kunst und Kultur generell dazu beitrügen, neue Blickwinkel zu entwickeln und „die Welten in uns zu erklären“.