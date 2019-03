Julia-Aya Reineke (links) und Mariko Hayashi gehören zum Freundeskreis, der den Basar im Institut Français organisiert. (Roland Scheitz)

Vor acht Jahren, am 11. März 2011, wurde Japan von einem schweren Erdbeben erschüttert. Einem minutenlangen Beben folgte außerdem ein Tsunami, der weite Teile der Ostküste verwüstete und viele Tote hinterließ. Zudem zerstörte der Tsunami das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Die Folgen sind bis heute zu spüren und unbewältigt. Die Bilder von damals haben sich eingeprägt. Fukushima war die größte Atomkatastrophe seit dem Super-Gau von Tschernobyl.

Zum Gedenken der Opfer und Hinterbliebenen veranstaltete die Kulturkirche St. Stephani am Sonntag einen Kulturgottesdienst. „Unser Mitgefühl gilt auch den Verletzten, den radioaktiv verstrahlten, vertriebenen und heimatlos gewordenen Menschen“, sagt Pastorin Diemut Meyer. Dieses Ereignis zeige, dass Menschen nur Teile der Natur sind, jedoch nicht ihre Beherrscher. Das Unglück auf der „anderen Seite der Welt“ sei ein beklemmend historisches Ereignis und habe zugleich eine Wende in der deutschen Energiepolitik bewirkt. „Zum achten Jahrestag der Fukushima-Katastrophe fragen wir auch unter dem Aspekt des Klimawandels: wie wollen wir in Zukunft leben?“ so Pastorin Diemut Meyer.

Die Kulturkirche wird dieses Thema in der gesamten Passionszeit bis zum 19. April in Form von Kunst und klassischer Musik aufgreifen. Eine Ausstellung mit großformatigen Bildern von der Ritterhuder Künstlerin Dorothee von Harsdorf ist zu sehen, und das „Fukushima-Requiem“ des ungarischen Komponisten und Organisten Zsigmond Szathmáry wird am 17. März mit der Bremer Kantorei St. Stephani und weiteren Musikern präsentiert. Auch der inzwischen jährlich stattfindende Japan-Basar wird wieder als Aktionstag organisiert, um der Katastrophe zu gedenken und Spenden zu sammeln. Er präsentiert am Sonnabend, 16. März, im Institut Français an der Contrescarpe von 11 bis 17 Uhr auf drei Etagen ein Programm mit japanischer Kultur.

Im Rahmen der Kunstausstellung kooperiert die Kulturkirche mit dem japanischen Multi-Percussionisten Masakazu Nishimine, der an der Hochschule für Künste in Bremen studiert hat und 1996 in der Hansestadt die Trommelgruppe Masa Daiko gründete.

Freundeskreis organisiert Basar

„Wir sind ein Freundeskreis mit Japanern in Bremen und umzu, die nun schon zum vierten Mal ehrenamtlich diesen Basar organisieren“, betonen Mariko Hayashi und Julia-Aya Reineke. Vor dem Hintergrund der Nutzung von Kernenergie wollen sie sowohl auf die prekäre Lage in Japan als auch weltweit aufmerksam machen. Gleichzeitig liegt es der Gruppe am Herzen, die japanische Kultur mit all ihrer Schönheit zu vermitteln. Es gibt Verkaufsstände, eine Teezeremonie, eine Kimono-Anprobe, einen Origami-Workshop, Kalligrafie, Musik, Essen, ein Japan-Café mit Mochi-Herstellung und mehr.

Der Eintritt zum Basar ist frei, und alle Einnahmen werden an die japanische Kinderhilfsorganisation Kumi-no-Sato gespendet. Sie setzt sich für die Gesundheit der Kinder ein, die in der Region um das Kernkraftwerk leben. Denn noch heute gibt es Menschen mit Flüchtlingsstatus, die in kontaminierten Gegenden rund um Fukushima wohnen. Dank Kumi-no-Sato können Kinder auf der Insel Kume westlich von Okinawa ihre Ferien am Meer verbringen und ein starkes Immunsystem aufbauen. Die freiwilligen Helfer sind zuversichtlich, mit dem Erlös aus dem Japan-Basar wieder eine große Spendensumme zu erreichen. Zum ersten Mal wurde der Japan-Basar 2016 anlässlich des fünften Jahrestags von Fukushima im Wallsaal der Stadtbibliothek organisiert. Seit 2017 stellt das Institut Français jedes Jahr im März seine Räume zur Verfügung. Neben einer Anime-Japanese-Filmvorführung wird es auf der Veranstaltung zudem einen Vortrag über die aktuelle Situation in Fukushima geben. Die bekannte japanische Journalistin und Schriftstellerin Riho Taguchi kommt aus Hannover und wird unter anderem über die Geschichte einer Familie berichten. Die Kulturkirche St. Stephani will mit ihren Gedenkveranstaltungen ganz besonders darauf hinweisen, dass damals gleich zwei Katastrophen über Fukushima hereingebrochen waren. Eine natürliche (der Tsunami und das Erdbeben) und eine kulturelle (der atomare Unfall).

Zur Kunstausstellung und dem Requiem wurde noch ein weiteres Begleitprogramm konzipiert. So wird am 19. März im Kino City 46 der Film „Grüße aus Fukushima“ von Doris Dörrie gezeigt, und am 4. April ist um 20 Uhr ein Vortrag zu hören. Wirtschaftswissenschaftler Niko Paech berichtet dann in „Fortschrittswahn und Wachstum“ über Lehren aus Fukushima.