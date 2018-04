Benedikt Vermeer und Gala Z bei einer Probe für "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?". Im Literaturkeller spielen sie das Drama einer Hassliebe. (Roland Scheitz)

Irgendwie schaffen es Gala Z und Benedikt Vermeer immer wieder, die Poesie neu zu erfinden und seit nun schon fast zehn Jahren auf ihre winzige Bühne zu bringen. „Mata Hari – eine Opium-Phantasie“, „Sarah Bernhardt“, „Heinrich Heine – Denk ich an Deutschland“ oder die Weihnachtsgeschichte „Scrooge“ haben ihre besondere Magie auf wenigen Quadratmetern entfaltet. Im Literaturkeller, dem kleinsten Theater Bremens, werden Klassiker entstaubt.

Neu im Programm ist „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, das tragisch-komische Ehedrama von Edward Albee in einer Bremer Version. Die nächsten Vorstellungen im Literaturkeller im Theaterkontor an der Schildstraße sind von Dienstag bis Freitag, 17. bis 20. April, um 20 Uhr. „Wir haben das große Glück, Stücke aussuchen zu können, die uns gefallen“, sagt Benedikt Vermeer. Gemeinsam mit seiner Frau, Künstlername Gala Z, die in Lettland geboren und an der staatlichen Musikakademie in Riga ausgebildet worden ist, hat er den Literaturkeller im Theaterkontor in der Schildstraße gegründet. Die beiden wohnen im Steintor. Im Ostertor haben sie ihre Vision eines Theaters verwirklicht. „Wir möchten die Fantasie der Zuschauer anregen. Nicht durch große Bühnenbilder, das Wort steht bei uns im Mittelpunkt.“ Ihre Produktionen seien immer ein wenig nostalgisch, sagen sie. „Ein Zuschauer sagte mal, er habe sich gefühlt, als ob er für eine Stunde in eine ganz andere Welt eingetaucht sei.“

Die Zeitreise beginnt schon an der Tür des alten Kontorhauses. Der Schauspieler begrüßt seine Gäste persönlich und weist ihnen den Weg hinunter in den ehemaligen Weinkeller von 1870. Wer mag, nimmt sich ein Glas Wein oder ein alkoholfreies Getränk. Alles steht bereit für einen schönen Abend. Gezahlt wird am Schluss – und zwar das, was man geben möchte und kann. Denn: Der Besuch solle für jeden erschwinglich sein, betont Benedikt Vermeer. Das gehöre zu ihrem Konzept.

Im Theater selbst scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die mit dunklem Holz vertäfelten Wände und Weinregale sind original. Viele Jahre lang fristete der Keller ein Schattendasein, diente als Requisitenlager für das damals im Kontorhaus beheimatete Satyricon-Theater. Benedikt Vermeer und Gala Z gehörten zum Ensemble und stießen auf den leeren Raum. „2009 war das“, sagt Vermeer, „und noch im selben Jahr haben wir den Literaturkeller eröffnet.“ Mit viel Liebe zum Detail entstand eine Kulisse, die jede Menge nostalgischen Charme versprüht. „Die Standuhr und die alten Bücher stammen von meinem Urgroßvater“, sagt der gebürtige Heidelberger, der in England und Ottersberg (Landkreis Verden) Schauspiel studiert hat, „und das restliche Mobiliar hat ebenfalls seine Geschichte.“ Selbst die Schnitzereien in den Balken.

Nur 20 Zuschauerinnen und Zuschauer finden im Literaturkeller Platz. Eine Reservierung ist deshalb zu empfehlen. Auch für das neue Stück, das von dem Schauspielerpaar höchstpersönlich umgeschrieben und gekürzt wurde – denn eine Vorstellung soll nicht länger als 60 Minuten dauern. „Wir haben ,Wer hat Angst vor Virginia Woolf?‘ vor Jahren gelesen und dazu den Film ­gesehen.

Turbulente Paargeschichte

Elisabeth Taylor und Richard Burton spielen so exzellent, dass wir uns zunächst nicht getraut haben, den Stoff auf unsere Bühne zu bringen.“ Ein Glück für das Bremer Publikum, dass die beiden sich dann doch dafür entschieden haben, die turbulente Paargeschichte zu spielen. „Sie lieben und sie hassen sich. Alle Schwächen kommen mit großer Gehässigkeit auf den Tisch.“ Das sei ebenso tragisch wie komisch und leidenschaftlich.

Die neue Produktion steht auch am 3., 4., 17., 18. und 19. Mai jeweils um 20 Uhr auf dem Spielplan. Am 1. Mai dreht sich ab 20 Uhr alles um Tucholsky, außerdem am 11. Mai, dann aber um 18 Uhr. „Kein anderer hat Situationen so zynisch und gleichzeitig humorvoll analysiert wie der große Journalist, Autor und Poet“, schwärmt Vermeer. Ein heute fast vergessener Humorist rückt am 8., 9. und 24. Mai um 20 Uhr ins Rampenlicht: „Eugen Roth: Das Menschentier“. Die „Feuerzangenbowle“ bringt Benedikt Vermeer am 11. und 16. Mai um 20 Uhr als Solo auf die Bühne. Wer Goethes „Faust“ kennt, wird sich wundern, wie rasant und gleichzeitig entspannt der Schauspieler die Geschichte von Mephisto, Faust und Gretchen in nur 40 Minuten erzählt – das nächste Mal wieder am 12. Mai um 20 Uhr. Eine Begegnung mit Max und Moritz gibt es am 14. und 15. Mai um 20 Uhr beim „Wilhelm Busch“-Abend. Und am 22. und 23. Mai tragen „Liebe, Tod und Teufel“ ab 20 Uhr zu einem literarisch-politisch-humanistischen Abend bei.

Mit ihrem Programm sind die beiden auch an anderen Spielstätten zu sehen, und sie können für private Vorstellungen im heimischen Wohnzimmer gebucht werden. An eine kleine Bühne sind die beiden ja ­gewöhnt!

Der Literaturkeller ist im Theaterkontor, Schildstraße 21. Eine Kartenreservierung wird empfohlen. Der Eintritt ist frei, jeder zahlt am Ende so viel, wie ihm die Aufführung wert war. Nähere Informationen zum Programm und Kartenreservierung auf www.literaturkeller-bremen.de oder telefonisch unter 792 65 86 und 01 77 / 313 63 23.