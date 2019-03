Eine ausgewiesene Benjamin-Kennerin: die Politologin Antonia Grunenberg. (Roland Scheitz)

„In jedem Jahr erscheinen Hunderte von Schriften über Walter Benjamin“, sagt Antonia Grunenberg, emeritierte Politikwissenschaftlerin von der Uni Oldenburg. Leben und Werk des glanzvollen Philosophen, Essayisten, Literaturkritikers und Übersetzers Walter Benjamin (1892 bis 1940) scheinen inzwischen von allen Ecken und Enden ausgeleuchtet zu sein. „Dennoch versuche ich, ein neues Licht auf Benjamin zu werfen“, sagt Antonia Grunenberg – doch kann das angesichts der ungeheuren Fülle des bereits Gesagten, Gedachten und Dokumentierten zu einem der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts gelingen?

Grunenberg liest im Institut Français mehrere Passagen aus ihrem jüngst erschienenen Buch „Götterdämmerung - Aufstieg und Fall der deutschen Intelligenz 1900-1940. Walter Benjamin und seine Zeit“, und das neue Licht, das sie werfen will, fällt damit auf eine Epoche, in der sich in Mitteleuropa große Dichter, Komponisten und Philosophen mit dem ersten weltweiten Krieg, einer kommunistischen Revolution und Demokratie versus Faschismus auseinandersetzen mussten – Endzeitgedanken beherrschten viele Geister.

Antonia Grunenberg, Gründerin und bis 2009 Leiterin des Hannah-Arendt-Zentrums an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg geht in ihrem Buch streng chronologisch und an den Fakten orientiert vor, stets um wissenschaftliche Korrektheit bemüht. „Ich habe etwa zehn Jahre an dem Buch geschrieben“, sagt Antonia Grunenberg, und die riesige Zahl an Fußnoten deutet an, wie viel Archivarbeit sie geleistet hat.

Ihr gründliches Eintauchen ins umfangreiche Material fördert denn auch Neues ans Licht: Die Jugendbewegung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts habe Walter Benjamin enorm beeinflusst, so Grunenberg, vor allem als Reaktion auf die Industrialisierung und Verstädterung. Junge Leute wollten der Moderne etwas entgegensetzen, seien es Sport, gesunde Lebensweise bei Abstinenz oder nationalistische Gedanken. Zahlreiche unterschiedliche Leitbilder der Jugendbewegung führten zur Spaltung in Gruppen, wie die „Wandervögel“ oder auch linksorientierte Richtungen, für die sich Benjamin vor allem interessierte. Themen wie die Proletarisierung oder die Wohnungsnot in Großstädten verbanden sich darin mit Bestrebungen, die auf eine Vervollkommnung der Persönlichkeit zielten. Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 kam es jedoch zur Zwangseingliederung aller Jugendverbände in der Hitlerjugend.

Auf der Suche nach bezahlter Arbeit

Nach seiner Promotion in Bern kehrt Walter Benjamin 1921 nach Berlin zurück und erregt bald als gedankenreicher Publizist Aufsehen, „allerdings immer auf der Suche nach bezahlter Arbeit“, sagt Antonia Grunenberg. Walter Benjamin verliebt sich in die lettische Schauspielerin Asja Lacis, die ihn auch 1926 zu einer Reise nach Moskau bewegt. Denn inzwischen interessiert sich Benjamin mehr und mehr für den Kommunismus.

Entscheidende Impulse für sein Denken, das auf Erlösung und Revolution zugleich gerichtet war, erhält Benjamin durch die Bekanntschaft mit Bertolt Brecht, und entdeckt durch ihn auch die neuen Möglichkeiten des Rundfunks, das er als neues Medium bereitwillig für Experimente mit Stimmen und Geräuschen zu nutzen versteht. Als die Machtübernahme der Nazis Walter Benjamin 1933 ins Exil nach Paris zwingt, findet er in der französischen Hauptstadt den Schauplatz der Moderne. „Hier kann er aus der Saat die Ernte einbringen“, sagt Antonia Grunenberg, hier schreibt er seinen berühmten Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ und beginnt sein monumentales „Passagenwerk“, das als moderne Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts geplant, aber nicht abgeschlossen wurde.

Doch schon 1934 wird die Lage in Paris immer schwieriger, das geistige Klima ändert sich auch in den Zeitungsredaktionen. Für Walter Benjamin bleibt es nach wie vor schwer, finanziell ein Auskommen zu finden, immer wieder muss er sich Geld leihen.

„Als Hitler mit Stalin 1939 einen Nichtangriffspakt schließt, trifft das Walter Benjamin schwer“, sagt Antonia Grunenberg. Nach dem deutschen Einmarsch wird er in Frankreich interniert, flieht nach seiner Freilassung nach Marseille und versucht im September 1940 nach Spanien zu gelangen. Aus Angst, an die Deutschen ausgeliefert zu werden, nimmt er sich in der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 das Leben.

Die Passagen aus Grunenbergs Buch zeigen Walter Benjamin im Spiegel von Zeitgenossen und politischem Geschehen und verzichten auf psychologische oder philosophische Deutungen. Benjamins Größe bestand unter anderem darin, vom Gegenstand aus in bisher unausgelotete Tiefen zu reflektieren und jegliches Systemdenken zu meiden. Antonia Grunenberg löst dies mit ihrem Buch durch präzise Recherchen ein.

Weitere Informationen

Das Buch „Götterdämmerung - Aufstieg und Fall der deutschen Intelligenz 1900-1940. Walter Benjamin und seine Zeit“ von Antonia Grunenberg ist 2018 im Herder Institut, Freiburg, erschienen, hat 616 Seiten und kostet 40 Euro.