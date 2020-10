Das aufgesetzte Parken ist ein Dauerthema im Schwachhauser Beirat. In der Busestraße könnte es nun bald legal sein, ein Auto halbaufgesetzt auf dem Bordstein zu parken. (Petra Stubbe)

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Crüsemannallee und Thomas-Mann-Straße. Für den hatte das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) seinerzeit eigentlich angedacht, dass künftig auf einer Straßenseite am Fahrbahnrand geparkt werden darf. Im Gegenzug sollte der Fahrradweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgehoben und als Parkstreifen freigegeben werden. Für ebendiese Planung hatte der Schwachhauser Verkehrsausschuss im vergangenen Juni eine Kostenschätzung beim ASV angefordert, um die Maßnahme gegebenenfalls aus dem Stadtteilbudget zu finanzieren.

Aus dem Antwortschreiben des ASV erfuhr der Ausschuss jetzt allerdings, dass das vorgeschlagene Parkkonzept wieder vom Tisch ist. Als Voraussetzung für das legale aufgesetzte Parken sehe die Behörde eine Mindestgehwegbreite von 2,50 Metern an, hieß es. Und die werde bei vollständig aufgesetztem Parken in der Busestraße nicht erreicht, wie eine Überprüfung ergeben habe. Als Alternative schlug das ASV vor, halbaufgesetztes Parken auf beiden Straßenseiten zu legalisieren. Die Restbreite der Fahrbahn ermögliche Begegnungsverkehr von Autos bei langsamem Tempo, lediglich für breitere Fahrzeuge seien sogenannte Begegnungszonen einzuplanen, hieß es in dem Behördenschreiben. Mit dieser Lösung ließen sich Barrierefreiheit auf den Gehwegen, Verkehrsberuhigung und ein unvermindertes Stellplatzangebot gleichermaßen sicherstellen, argumentierte das ASV.

Für die Beschilderung und die Markierungsarbeiten müsste der Beirat 10.700 Euro aus seinem Stadtteilbudget einplanen. Weitere 18.500 Euro hat das ASV als Folgekosten für die kommenden zehn Jahre veranschlagt. Darin enthalten seien die Erneuerung der Markierungen alle fünf Jahre sowie neue Schilder nach zehn Jahren. Im Ausschuss stieß die geänderte Planung auf unterschiedliche Resonanz.

Klaus-Peter Land (Grüne) erachtete die Folgekosten für ein einzelnes Projekt als sehr hoch und schlug deshalb vor, zum Vergleich die Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen von Fahrbahnen sowie Fuß- und Radwege – beispielsweise in der Donandt-, Uhland- und Carl-Schurz-Straße – ermitteln zu lassen und anschließend zu einer Entscheidung zu kommen.

Maßnahmen zur Instandsetzung von Fuß- und Radwegen

Hans-Peter Volkmann (CDU) erinnerte indes an die ähnlich hohen Kosten für die von der CDU nicht mitgetragene Maßnahme „Rückbau von Überfahrten und Schaffung öffentlicher Parkplätze am Schwachhauser Ring“. Er begrüßte allerdings, dass die Grünen inzwischen bereit seien, Maßnahmen zur Instandsetzung von Fuß- und Radwegen aus dem Stadtteilbudget zu finanzieren. In der vom ASV vorgeschlagenen Umsetzung für die Busestraße sah Volkmann ein vernünftiges Signal.

Der Ausschuss stimmte dem beidseitig halbaufgesetzten Parken schließlich mit zwei Ja-Stimmen der CDU bei drei Enthaltungen der Grünen, SPD und Linken zu. Zur endgültigen Beschlussfassung soll das Thema aufgrund der vergleichsweise hohen Kosten am 29. Oktober noch einmal im Beirat aufgerufen werden.