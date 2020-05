Die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern läuft derzeit nicht gut: Der Platz im Enddeckerhort, der der Philipp-Reis-Grundschule angegliedert ist, reicht nicht mehr aus. (PETRA STUBBE)

Flankiert von diversen Sicherheitsvorkehrungen hat der Horn-Leher Bildungsausschuss am Dienstag erstmals seit dem Corona-Lockdown wieder von Angesicht zu Angesicht getagt. Die Mitglieder konferierten in gebührendem Abstand zueinander, und die Zuhörer hatten sich vorab namentlich im Ortsamt angemeldet. Zu Beginn der Sitzung trugen sich alle Teilnehmer in eine Anwesenheitsliste ein, nachdem sie am Eingang der Ronzelenschule ihre Hände desinfiziert hatten.

Auch inhaltlich verlief die Sitzung anders als gewohnt. Üblicherweise gehört der Tagesordnungspunkt „Kita-Anmeldesituation“ zu den meistdiskutierten des Ausschusses, weil die vorliegenden Anmeldungen bislang die verfügbaren Plätze im Stadtteil erheblich überschritten haben. In diesem Jahr liegt die Zahl der unversorgten Kinder lediglich im einstelligen Bereich, wie Fatmanur Sakarya-Demirci vom Ressort Kinder und Bildung dem Ausschuss mitteilte. Es gebe aktuell lediglich ein Krippenkind, das noch einen Betreuungsplatz für das kommende Kitajahr benötige, berichtete sie.

Weit weniger beruhigt reagierte der Ausschuss auf die Ausführungen der Behördenvertreterin zur Entwicklung am Kita-Standort Berckstraße. Dort werde derzeit geprüft, ob der geplante Kita-Neubau sechs oder sieben Gruppen bekommen soll, berichtete Sakarya-Demirci. Die jetzige Kita genieße bis 2022 Bestandsschutz, bevor sie für die Zeit der Baumaßnahme in die Containeranlage auf dem Gelände der Oberschule Ronzelenstraße umziehen werde.

Doch genau dort soll laut Peter Lüttmann bereits ein Jahr später die neue Dreifachsporthalle der sportbetonten Ronzelenschule eröffnet werden, wie die Behörde zugesichert habe. Der Hinweis des stellvertretenden Schulleiters kam für Sakarya-Demirci überraschend. „Das war mir bislang nicht bekannt“, sagte sie. Der Ausschuss reagierte entsprechend irritiert und bat die Ressortmitarbeiterin um umgehende Kommunikation zwischen allen beteiligten Stellen, um Verzögerungen bei den Bauvorhaben zu vermeiden.

Weit weniger entspannt als die Kitaplatzvergabe läuft aktuell die Hortplatzversorgung im Stadtteil. Angesichts eines weiteren geplanten Zugs an der Grundschule Philipp-­Reis-Straße reiche das Platzangebot im angegliederten Entdeckerhort nicht mehr aus, berichtete Elternsprecherin Petra Katzorke. Die Einrichtung hatte seine Kapazitäten vor einigen Jahren bereits von 120 auf 140 Plätze ausgeweitet und ist damit räumlich am Limit angelangt.

Sakarya-Demirci betonte, dass die Versorgung mit Hortplätzen im Ressort nicht mit derselben Priorität behandelt werde, wie die Kitaplatzversorgung, da für die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern bislang kein Rechtsanspruch bestehe. Gleichwohl sei man sich der Not der Eltern bewusst und prüfe deshalb derzeit, ob sich innerhalb der Philipp-­Reis-Grundschule zumindest ein sogenannter pädagogischer Mittagstisch für eine weitere Gruppe einrichten lassen.

Wie dieser allerdings personell ausgestattet werden soll, sei angesichts des Fachkräftemangels bislang noch unklar. Oliver Leimbach, stellvertretender Leiter der Philipp-Reis-Grundschule, erklärte dazu, dass die Schule voraussichtlich einen Raum zur Verfügung stellen könnte, der dann allerdings täglich zwischengereinigt werden müsste. Für die Betreuung sehe er – wenn überhaupt – nur die Möglichkeit, studentische Vertretungskräfte einzusetzen. Der Bildungsausschuss forderte die Behörde angesichts der nahenden Sommerferien in einem einstimmigen Beschluss auf, dem Konzept zuzustimmen und es finanziell zu unterfüttern, damit die betroffenen Eltern schnellstmöglich Planungssicherheit bekommen.

Stadtteilpolitiker für Dreizügigkeit

Auch zur aktuellen Schulstandortplanung hat sich der Ausschuss am Dienstagabend geäußert. Die sieht unter anderem vor, die Grundschule an der Curie-Straße künftig nicht mehr drei- sondern nur noch zweizügig zu führen. Der Fachausschuss forderte indes einstimmig, die Dreizügigkeit beizubehalten, um an der Schule auch weiterhin eine soziale Durchmischung gewährleisten zu können, die andernfalls verloren zu gehen drohe.

Außerdem begrüßte der Ausschuss die seit Längerem geplante Kooperation zwischen der Marie-­Curie-Grundschule, dem Kinder- und Familienzentrum Curiestraße sowie der Wilhelm-­Focke-Oberschule, um den gemeinsamen Standort zu einem Campus-Verbund auszubauen. Die senatorische Behörde sei nun aufgefordert, gemeinsam mit den Schul- und Kita-Leitungen ein tragfähiges Konzept zu erstellen, hieß es in dem einstimmigen Beschluss. Darüber hinaus sieht der Ausschuss es als dringend notwendig an, dass an der Wilhelm-­Focke-Oberschule die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden, um hier künftig vierzügig unterrichten zu können. Dazu zähle auch die Erweiterung der Turnhalle.

Einen schnellen Ausbau forderten die Stadtteilpolitiker auch für die sportbetonte Oberschule an der Ronzelenstraße, um hier einen fünften und vielleicht auch einen sechsten Zug unterbringen zu können. Außerdem müsse angesichts der von der Bildungssenatorin befürworteten Entwicklung zur Elite-Schule das dafür notwendige Konzept für ein Sportinternat weiterentwickelt werden. Um das Gymnasiums Horn künftig sechszügig laufen lassen zu können, müssten auch hier schnellstmöglich bauliche Voraussetzungen geschaffen werden, forderte der Ausschuss. Außerdem seien sowohl die Grundschule an der Philipp-Reis-Straße als auch die Marie-­Curie-Grundschule umgehend zu einer gebundenen Ganztagsschule auszubauen.