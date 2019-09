Der Spielplatz "Klein Mexico"soll nicht in einen Hundeplatz umgewidmet werden. (Terje Pedersen/NTB scanpix/dpa)

Auch der Fachausschuss für Bildung, Kinder und Jugend des Beirates Östliche Vorstadt hat sich nun konstituiert. Zur Ausschuss-Sprecherin wurde Sona Terloh, die Fraktionssprecherin der Grünen, einstimmig gewählt. Genauso einstimmig fiel das Votum für ihre Stellvertreterin, die SPD-Politikerin Janne Herzog aus.

Zu den in der Beiratsarbeit bereits erfahrenen Stadtteilpolitikern gehört Birgit Mencz von den Linken. Ein alter Hase ist auch trotz ihrer Jugend Alexandra Werwath, neben Hermann Kuhn Landesvorstandssprecherin der Grünen. Zu den neuen Gesichtern im Ausschuss: Wolfgang Frauenkron (Bürgerinitiative Leben im Viertel), Anne Janssen (CDU), Wolfram Sailer (Bündnis 90/Die Grünen) und Astrid Schulz (Die Linke).

Mehr zum Thema Population der Tiere steigt stetig Problemfall Hundeschulen Bremen: Betreiber mahnt Umdenken an Mit seiner Hundeschule wäre Andree Kastens gern in Bremen geblieben. Doch eine neue Fläche suchte ... mehr »

Einziger Tagesordnungspunkt der ersten Sitzung war das Thema Spielplätze. An die Mitglieder des Ausschusses war ein Bürgerantrag zur Einrichtung eines Hundeplatzes auf dem Spielplatz „Klein Mexico“ in der Bismarckstraße herangetragen worden.

In der Begründung heißt es: „In Bremen ist der Bedarf an gesicherten Hundeplätzen sehr groß. Dieser Spielplatz teilt sich in zwei große Bereiche auf, wo sich auf der grünen Fläche allein eine Seilbahn befindet und der Raum sonst nicht weiter genutzt wird. Auf der anderen Seite des Spielplatzes befinden sich bereits Attraktionen, die Kindern eine vielfältige Freizeitgestaltung ermöglichen."

Starke Frequentierung bei zahlreichen Veranstaltungen

Aus Sicht des Antragstellers würde es sich hervorragend anbieten, den erst genannten Teil des Spielplatzes in einen Hundeplatz um zu funktionieren. Diese Meinung konnten die Mitglieder des Fachausschusses nicht teilen. So sagte Janne Herzog: „Ich halte das für ganz schwierig, einen Teil des Spielplatzes gegen einen Hundeplatz einzutauschen.“ Immerhin werde der mit zahlreichen Veranstaltungen stark frequentiert.

Dem stimmte auch Birgit Menz von den Linken zu: „Wir sollten dieses Begehren ablehnen. Ich finde, wir sollten nichts von dem Kinderspielplatz abstreichen. Immerhin handelt es sich ja auch um eine Grünfläche.“

Herzog fügte hinzu, dass das auch der überwiegende Teil der Anwohnerschaft so sehen würde. Die Mitglieder des Ausschusses hatten sich bereits vor der Sitzung darauf verständigt, dass die fragliche Fläche ohnehin zu klein für einen Hunde-Auslaufplatz wäre.

Auf der Agenda der ersten Sitzung standen außerdem weitere Spielflächen auf dem Brommy-Platz und auf dem Mecklenburger Platz. Dort gibt es eine Anfrage der Kindergruppe Villa Kunterbunt, ob es nicht möglich sei, diese kleineren Spielflächen mit neuen Spielgeräten aufzuwerten. Von Birgit Menz kam die Anregung, ob die Villa Kunterbunt vielleicht mit mobilem Spielgerät ausgerüstet sei, das die Kinder notfalls auch per Leiterwagen mitbringen könnten. Konsens bestand darin, in eine der nächsten Sitzungen sowohl einen Vertreter der Umwelt Betriebe Bremen als auch der Spielraumordnung einzuladen. Denn schließlich ginge es auch darum, was solche neuen Spielgeräte kosten.

Die Stadtteilpolitiker sind sich daran einig, dass sie im Oktober einen Ortstermin auf beiden Plätzen vereinbaren wollen. Sona Terloh betonte, dass es sich ja beim Brommy-Platz nicht nur um einen originären Spielplatz handeln würde. Es gelte also auch die Interessen verschiedener Gruppen, wie beispielsweise der Jugend-Gruppen und der Boule-Spieler zu wahren, die den Platz regelmäßig frequentieren würden. Mit der Sozialpädagogin Astrid Schulz von den Linken ist sie sich darin einig, dass es sehr schade ist, dass der abgeholzte Baum, der auf dem Platz lag, inzwischen abtransportiert wurde. „Wir bräuchten eigentlich viel mehr solcher Spielgeräte“, betonte Schulz.