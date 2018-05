Für Flaneure am Ostertorsteinweg nicht zu übersehen: Die weißen Kennzeichnungspunkte für die Außengastronomie sind verblasst. (Roland Scheitz)

Für größeren Unmut sorgt immer noch ein Dauerthema im Viertel: Stefan Schafheitlin von der Initiative "Leben im Viertel" monierte bei der jüngsten Sitzung des Beirates Östliche Vorstadt nun schon zum wiederholten Mal die Grenzüberschreitungen der Außengastronomie entlang des Ostertorsteinwegs und des Steintors.

Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innensenators, hatte dazu jüngst auf Anfrage des WESER-KURIER mitgeteilt: "Das Bauordnungsamt genehmigt die Außengastronomie und legt auch fest, wie weit sie in den Bürgersteig hineinreichen darf. Da sie keinen Außendienst haben, der das überprüfen kann, wird die Überprüfung sicherlich eine Aufgabe des neuen Ordnungsdienstes werden. Die neuen Kollegen beginnen ihre Schulung für ihr neues Amt am 1. Juni. Am 1. Oktober werden sie jeweils zu zweit unterwegs sein. Bis dahin werden sie aber auch schon Praxiserfahrungen zur Übung mit erfahrenen Kops bei Begehungen in den Stadtteilen machen."

Schafheitlin moniert: "Inzwischen sind die weißen Markierungspunkte kaum noch zu sehen, wie soll der Ordnungsdienst überhaupt wissen, ob es da überhaupt welche gegeben hat und seinen Job machen?" Flaneure können diese Beobachtung bestätigen: Die weißen Punkte sind größtenteils verblasst.

Stefan Schafheitlin betonte, dass er gemeinsam mit Vertretern der Initiative "Leben im Viertel", Frau Koopmann vom Bauordnungsamt und Manuela Jagemann vom Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt bereits im Juli 2017 eine Begehung gemacht habe, um in Erfahrung zu bringen, welche Betriebe überhaupt die Erlaubnis für die Außengastronomie haben. "Seitdem ist nichts passiert. Wer hat sich eigentlich um die Verstöße gekümmert?" fragte er.

Reinhard Viering, Abteilungsleiter bei der Baubehörde, beschwichtigte: "Unsere Kollegen waren mehrfach vor Ort, haben sich um die Genehmigungsverfahren gekümmert und für eine Legalisierung gesorgt. Da ist inzwischen einiges nachgeholt worden." Schafheitlin konnte das nicht beruhigen, er hatte noch einen Tipp zum Schluss: "Vielleicht wäre es besser, sich schon im Winter darum zu kümmern, damit die Sache im Sommer nicht ausufert?!"