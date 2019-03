Das frühere Restaurant "Ausspann" mit der Adresse Schnoor 1-2 ist zu einem Künstlerhaus geworden. (Roland Scheitz)

„Unser Ziel ist es, den Schnoor mit Kunst und Kultur zu beleben“, sagt Roland Philipps, Leiter des Künstlerhauses „Ausspann“. „Jede Stadt leistet sich ein Künstlerviertel und wir glauben, der Schnoor hat das Zeug dazu.“

Der freischaffende Künstler kennt sich dabei bestens aus, ist er doch nach eigenen Angaben seit acht Jahren im Schnoor aktiv. Daher weiß er auch: „Der Schnoor beherbergt inzwischen neun Kunststätten, wo man Kunst erwerben kann.“ Das Künstlerhaus Ausspann ist jedoch kein beliebiges Künstlerdomizil, berichtet er dem Fachausschuss Bildung und Soziales des Beirats Mitte, der das Haus besucht hat, um sich über das Konzept und die Angebote zu informieren.

Bereits 2015 habe der erste Flüchtling bei der „Art15“, dem Künstlerhaus im Schnoor mit der Hausnummer 15, angefragt. „Ihm habe ich dann mein Waller Atelier zur Verfügung gestellt, und das sprach sich herum“, erzählt Ronald Philipps. „Und da suchten wir neue Ausweichmöglichkeiten.“

Konzept für ein offenes Haus

Zu dieser Zeit stand das „Ausspann“, ein früherer Restaurantbetrieb, bereits ein Jahr leer. Philipps hat es im Februar 2016 besichtigt, anschließend hat er den Vertrag unterschrieben und es zu seinem Atelier gemacht. Seitdem arbeitet er künstlerisch mit Flüchtlingen, gestaltet Ausstellungen, bietet Raum für kreatives Schaffen und konstruktive Diskussion – ein offenes Haus mitten im Schnoor. Dafür kann er auf einen Pool von hundert Ehrenamtlichen zurückgreifen: Anwälte, Ärzte, Pädagogen, Studenten, Lehrer, Arbeiter, sie alle sorgen dafür, dass das Haus läuft mit seinen derzeit 15 Projekten, an denen 400 Flüchtlinge pro Woche teilnehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kunst, die in zwei offenen Ateliers sowie in vier Kreativgruppen verwirklicht werden kann. Verbunden wird dieses Angebot immer auch mit Sprachförderung, es gibt verschiedene Gruppen wie zum Beispiel eine Gruppe persischer Frauen, die Farsi sprechen. Gleichzeitig gibt es auch eine Kinderbetreuung, die insgesamt 75 Frauen in Anspruch nehmen.

Sonntags gibt es Spielenachmittage und generell gilt der sogenannte „aufgeschobene Kaffee“: Wer einen Kaffee trinkt, aber für zwei bezahlt, ermöglicht einem Bedürftigen, ebenfalls einen Kaffee trinken zu können.

Die Gastronomie, in der 30 Personen arbeiten, wird zu einem Drittel von Flüchtlingen betrieben: „Wenn sie die Sprache gut sprechen und sich insgesamt gut machen, dann vermitteln wir sie weiter“, berichtet Philipps. Zudem gebe es Tandems, die in der 1:1-Stuation Hilfestellung geben bei Nachhilfe, Sprachkursen oder bei der Vorbereitung für die Ausbildung. „Wir sind in Bremen mit allen Akteuren vernetzt, die mit Flüchtlingen arbeiten. Und wir versuchen, das Netzwerk, das wir mit den Flüchtlingen aufbauen, in die Kultureinrichtungen weiterzutragen.“ Und auch mit dem Jobcenter, dem Beschäftigungsträger bras, dem Lagerhaus und dem Verein „Port of opportunity“ gebe es Verknüpfungen.

Insgesamt 7000 Euro kostet die Aufrechterhaltung dieser Angebote im Monat, kann Ronald Philipps berichten – nicht viel Geld für all die veranstalteten Projekte, so scheint es, und doch steht dieses Projekt auf der Kippe: „Das ganze Angebot ist ein Kunstprojekt von mir, dass nach drei Jahren endet“, sagt er, genauer gesagt Ende Februar. Darauf sei es auch angelegt gewesen, „doch mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit scheint es nicht so einfach zu sein. Das Finanzamt sagt den 1. Januar 2020 als Termin.“ Fördermittel seien angedacht, ein Antrag über 220 000 Euro bei „Aktion Mensch“ gestellt worden: „Die warten nur noch auf die Gemeinnützigkeit.“

Nun würden sie erst einmal alles runterfahren, insbesondere die Gastronomie als größten Kostenfaktor, und auf die Gemeinnützigkeit warten. „Ich lade die Gesellschaft ein, Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte hier etwas in Bewegung bringen und das ist auch gut gelungen. Und nun müssen wir sehen, dem Finanzamt gerecht zu werden.“ Das Haus bleibe jedoch offen, die Projekte würden weiterlaufen, „doch es wird alles so weit heruntergeschraubt, dass ich das verantworten und finanzieren kann.“

Eine vorläufige Gemeinnützigkeit sei bereits vorhanden, sagt Ronald Philipps. Dann werde geprüft und gegebenenfalls müssten Gelder zurückgezahlt werden. Für Ronald Philipps würde jedenfalls der 1. Januar 2020 das Ende des Projekts bedeuten, da müsste das Finanzamt tätig werden, sagt er: „Doch wir sind auf einem guten Weg. Da wird dran gearbeitet, ist aber auf Messers Schneide. Doch das war es immer.“