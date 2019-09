Außenfassade des Ortsamtes in Mitte, in der Villa Rutenberg des Architekten Lüder Rutenberg (Jelca Kollatsch)

Nun hat sich auch der Fachausschuss für Soziales, Kultur und Wirtschaft des Beirates Östliche Vorstadt konstituiert. Neben manchem bereits bekannten Gesicht wie Steffen Eilers (Bündnis 90/Die Grünen) und seiner Parteikollegin Irmgard Lindenthal finden sich im Fachausschuss auch viele Neulinge wie Maria Busch, sachkundige Bürgerin für „Leben im Viertel“, Eva Fischer-Hausdorf (FDP), Simon Makali, sachkundiger Bürger für „Die Linke“, Annika Port (Die Linke), Andreas Schmitz (Die Partei) und Oliver Schmolinski, sachkundiger Bürger für die SPD. Zum Vorsitzenden des Ausschusses wurden Peter Kadach (CDU) und Irmgard Lindenthal (Bündnis 90/Die Grünen) als seine Stellvertreterin einstimmig gewählt.

Auf der ersten Sitzung beschieden die Mitglieder des Ausschusses über die Vergabe von Globalmitteln. Geradezu mit Begeisterung wurde von vielen Ausschussmitgliedern das Austauschprojekt „How to run a democratic school“ des Bundes Deutscher Pfadfinder aufgenommen, das einer der Organisatoren, Leander Eilts, vorstellte. Ziel des Projektes sei es, Mittelstufenschülern von verschiedenen Bremer Schulen einen Denkanstoß für mehr Demokratie zu geben. Das Austauschprojekt ist basisdemokratisch organisiert, genauso wie die Sands-Schule im britischen Ashburton, die Partnerschule. Das Projekt wird am 12. November starten. „Da hätten wir auch Lust mitzumachen!“, erklärten Steffen Eilers und Annika Port unisono. Also bewilligte der Ausschuss die vollen 2310 Euro aus den Europamitteln des Globaltopfes.

Ähnlich begeistert zeigten sich Annika Port und Eva Fischer-Hausdorf vom bestens besuchten Brommyfest, das am ersten September-Sonntag von der Werbegemeinschaft ­Peterswerder/Hamburger Straße veranstaltet wurde. Besonders gefallen hat ihnen der Mix des Publikums von alt und jung, genauso wie die Spendensammlung für das Blaumeier-Atelier. „Außerdem sind mehrere Bands und unterschiedliche Künstler für wenig Gage aufgetreten“, so ihre Beobachtung. Deshalb wurde die Antragssumme, die die Auschussmitglieder als eher niedrig bewerteten, im vollen Umfang in Höhe von 1500 Euro bewilligt.

Durch die relativ lange Pause, bedingt durch die Bürgerschaftswahl, wurde auf der ersten Sitzung des neukonstituierten Ausschusses auch über Anträge zu bereits gelaufenen Projekten entschieden. Bereits Ende August unternahmen Migrantinnen mit ihren Kindern eine vom Mädchenkulturhaus organisierte Wochenendfahrt. Nahezu alle Ausschussmitglieder befürworteten dieses niederschwellige Angebot. Die Antragssumme belief sich auf insgesamt 2084 Euro, vom Fachausschuss Mitte wurden bereits 1300 Euro bewilligt, der Fachausschuss Soziales, Kultur und Wirtschaft Östliche Vorstadt zog nun mit den restlichen 784 Euro nach.

Als ähnlich niedrigschwelliges, zudem kostenloses Angebot würdigte Steffen Eilers den stets gut besuchten Wochenendtreffpunkt für Familien Anfang Dezember in der Evangelischen Friedensgemeinde. Der Ausschuss ­bewilligte einstimmig den Antrag über 800 Euro. In vollem Umfang wurde der Antrag des Kek-Kindermuseums für die interaktive ­Ausstellung „Klang-Träume“ bewilligt, die bis zum 1. März 2020 in der Weserburg zu sehen ist. Die Antragssumme liegt bei 2500 Euro, der Beirat Mitte gibt bereits 1500 Euro und der Fachausschuss Östliche Vorstadt spendiert 1000 Euro.

Eher verhalten fielen die Reaktionen auf das Projekt „9 für Kultur“ aus, das Ende August im Bürgerhaus Weserterrassen veranstaltet wurde. Statt der beantragten 1500 wurden lediglich 1000 Euro bewilligt. Ebenfalls im Bürgerhaus Weserterrassen ging Anfang September das Beatbox-Wochenende über die Bühne. Annika Port empfand den Beitrag von 30 Euro, der pro Person für den Beatbox-Workshop zu entrichten war, als zu hoch. Steffen Eilers sprach sich aber dagegen aus, den Antrag über 800 Euro gänzlich abzulehnen. Er plädierte für eine Halbierung der Summe. Dem Vorschlag von Annika Port folgend einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, 300 Euro zu bewilligen.

Einige Projekte liegen noch in der nahen Zukunft: Der Verein Autismus Bremen möchte gern ein medienbasiertes therapeutisches ­Angebot, sprich: eine Spielekonsole für autistische Kinder und Jugendliche anschaffen. Kostenpunkt: 810 Euro. Peter Kadach würdigte die ehrenamtliche Arbeit der Vereinsmitglieder und wies darauf hin, dass gerade bei der Diagnose Autismus oft um viele Kassenleistungen gekämpft werden müsste.

Um die Thematisierung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum mit künstlerischen Mitteln geht es in dem Theaterprojekt „Roll-Armada“ des Vereins Unperform. Start des Projektes ist am 1. Oktober. Die Ausschussmitglieder bewilligten die volle Antragssumme von 2000 Euro. Der Verein Belladonna, der einen Antrag von 1500 Euro für seine Öffentlichkeitsarbeit gestellt hatte, muss sich allerdings mit 500 Euro weniger begnügen.